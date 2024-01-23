СБУ объявила подозрение российской блогерше, которая призывала 'добивать украинцев' в Харькове. Фото

Следователи Службы безопасности Украины заочно сообщили о подозрении российской блогерше, которая восхваляла обстрел Харькова 22 февраля 2023 года и призывала "добивать выживших" украинцев. По данным киберспециалистов украинской спецслужбы, Эльвина Боровкова входит в пул пропагандистов Кремля, агитирующих за массовые убийства людей в Украине и полное уничтожение украинской гражданской инфраструктуры.

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Об этом 23 января сообщила пресс-служба СБУ. Там отметили, что ведомство собрало доказательную базу на Боровкову, которая, по сути, публично призывала к геноциду украинцев.

В частности, блогерша восхваляла обстрел Харькова 22 февраля 2023 года российскими ракетами С-300. На следующий день после атаки Боровкова призвала нанести повторный удар, чтобы "добить выживших".

Кроме того, пропагандистка записала и обнародовала собственное обращение в командование войск РФ, в котором предлагала разрушить Украину "под ноль".

По данным следствия, деструктивные видео Боровковой сразу подхватывали топовые кремлевские телеканалы для создания постановочных сюжетов о войне в Украине.

Инициированная СБУ экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности злоумышленницы против нашего государства.

Боровковой сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 442 Уголовного кодекса Украины "публичные призывы к геноциду".

Фигурантка скрывается от правосудия на территории РФ, поэтому продолжаются комплексные меры по привлечению ее к ответственности.

Расследование проводили работники СБУ в Харьковской области при руководстве областной прокуратуры.

Отметим, в последнее время Боровкова, которая проживает в Ярославле, высказывала недовольство уровнем жизни в РФ. После поездки в Дубай она заявила, что хочет остаться там навсегда.

Как сообщал OBOZ.UA, в феврале прошлого года Боровкова пожаловалась на травлю со стороны российских либералов и украинцев. По ее словам, ей каждый день вызывают домой МЧС, скорую и оформляют на нее различные доставки. Кроме того, вместе с матерю ее выгнали со съемной квартиры в Ярославле.

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