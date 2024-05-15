Пытался создать сеть информаторов: СБУ задержала в Винницкой области рецидивиста, работавшего на 'вагнеровцев'. Фото

В Винницкой области задержали мужчину, которого подозревают в сотрудничестве с российской частной военной компанией "Вагнер". Фигурант еще в 2014 году был посажен в тюрьму как дезертир и предатель. Отсидев один срок, теперь 28-летний мужчина под угрозой пожизненного заключения.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины и прокуратуре Винницкой области. По предварительным данным, задержанный собирал информацию о местах базирования Сил обороны на территории Винницкой и Черкасской областей. Также он "отчитывался" о последствиях ударов оккупантов по Украине, и даже собирал собственную сеть предателей.

"Для сбора разведывательных сведений он пытался создать собственную сеть информаторов, которые должны были "рассредоточиться" по разным районам двух областей. Чтобы найти единомышленников и завербовать их, фигурант использовал личные связи в криминальных кругах. Потенциальным "кандидатам" он обещал денежное вознаграждение, которое планировал получать от российской ЧВК", – рассказали в СБУ.

Уголовные связи у молодого человека появились при отбывании наказания в тюрьме, куда он попал еще военнослужащим. Он был осужден за дезертирство и участие в боевых действиях на стороне террористических группировок так называемых "ЛДНР". После выхода на свободу он поселился в Умани, но затем переехал в Винницкую область.

В конце 2023 на мужчину дистанционно вышел его знакомый, представитель группы "Вагнер" и привлек к сотрудничеству, сообщили в СБУ. В местной прокуратуре уточнили: уже в начале октября прошлого года подозреваемый начал "работать" на врага.

"Через социальную сеть "ВКонтакте" фигурант передал своему брату, курсанту военного учебного заведения РФ, подробные сведения о результатах обстрела объекта военной инфраструктуры в Умани с подтверждающими фото и просьбой передать эти материалы администраторам вражеских пабликов "Повёрнутые на Z войне" и "Архангел спецназа Z", – добавили в прокуратуре.

У гражданина изъят мобильный телефон с доказательством преступной деятельности. Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК и взяли под стражу. За государственную измену, совершенную в условиях военного положения, кроме пожизненного заключения, мужчине грозит полная конфискация имущества.

Следствие проводят соответствующие органы СБУ в Винницкой области.

Как сообщал OBOZ.UA, в Покровском районе Донецкой области разоблачили агентурную сеть из шести человек, работавших на врага и наводивших ракетные удары на позиции ВСУ. Ее участники успели сообщить оккупантам о более чем 80 объектах.

Также СБУ задержала агента ФСБ РФ – уроженца оккупированного Крыма, готовившего ракетные удары по военной и критической инфраструктуре Ривненской области. На собственном автомобиле он объезжал Ривне и фиксировал на камеру телефона возможные локации украинских войск, готовя координаты для передачи врагу.

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