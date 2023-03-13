Пытался бежать в Приднестровье: СБУ задержала пособника оккупантов, который сдавал участников движения сопротивления. Фото

Служба безопасности Украины поймала неоднократно судимого за тяжкие преступления жителя Белозерского района Херсонской области. Когда регион был оккупирован, он сотрудничал с российскими военными, сдавал им украинских патриотов, мародерил и проч..

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Мужчину задержали в Винницкой области. Там он пытался спрятаться под видом "переселенца" после освобождения Херсона. Деталями 13 марта поделилась пресс-служба СБУ на официальном сайте (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Следователями установлено, что рецидивист после начала полномасштабного российского вторжения добровольно начал сотрудничать с врагом. По данным контрразведки СБУ, злоумышленник "сдавал" карательным отрядам россиян местонахождение участников движения сопротивления и их семей.

В первую очередь врага интересовали адреса украинцев, которые ранее участвовали в антитеррористической операции на Донбассе.

За лояльность преступник получил от незаконной "администрации" противника "особый статус", предполагавший разрешение на мародерство и свободное передвижение по району. Часть из награбленного он должен был отдавать россиянам.

Когда украинские защитники прогнали захватчиков из правого берега Херсонщины, мужчина попытался скрыться от правосудия. Он поехал в Винницкую область как "переселенец" и поселился в поселке при границе с непризнанным Приднестровьем (оккупированная территория Молдовы). Помощник российских военных искал варианты нелегального выезда за пределы Украины.

СБУ установила местонахождение предателя и своевременно задержала рецидивиста.

Ему объявили о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 УК (пособничество государству-агрессору). Суд арестовал подозреваемого. Если вину фигуранта докажут, он может сесть в тюрьму на 12 лет с конфискацией имущества.

На допросе житель Херсонщины попросил прощение у народа Украины и признал вину.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Недавно киберспециалисты СБУ разоблачили жителя Купянска (Харьковская область), которого захватчики назначили "и.о. ведущего специалиста отдела телерадиовещания управления связи и массовых коммуникаций" оккупационной незаконной "администрации".

– СБУ передала в суд уже более 300 дел против коллаборантов, 44 приговора по таким расследованиям уже вступили в силу.

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