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Пытался бежать в Приднестровье: СБУ задержала пособника оккупантов, который сдавал участников движения сопротивления. Фото

Дарья Дурова
Расследования
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Спецслужба задержала украинца-предателя

Служба безопасности Украины поймала неоднократно судимого за тяжкие преступления жителя Белозерского района Херсонской области. Когда регион был оккупирован, он сотрудничал с российскими военными, сдавал им украинских патриотов, мародерил и проч..

Видео дня

Мужчину задержали в Винницкой области. Там он пытался спрятаться под видом "переселенца" после освобождения Херсона. Деталями 13 марта поделилась пресс-служба СБУ на официальном сайте (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В приграничном населенном пункте задержали предателя

Следователями установлено, что рецидивист после начала полномасштабного российского вторжения добровольно начал сотрудничать с врагом. По данным контрразведки СБУ, злоумышленник "сдавал" карательным отрядам россиян местонахождение участников движения сопротивления и их семей.

В первую очередь врага интересовали адреса украинцев, которые ранее участвовали в антитеррористической операции на Донбассе.

За лояльность преступник получил от незаконной "администрации" противника "особый статус", предполагавший разрешение на мародерство и свободное передвижение по району. Часть из награбленного он должен был отдавать россиянам.

Задержанный рецидивист
Белозерский район на карте

Когда украинские защитники прогнали захватчиков из правого берега Херсонщины, мужчина попытался скрыться от правосудия. Он поехал в Винницкую область как "переселенец" и поселился в поселке при границе с непризнанным Приднестровьем (оккупированная территория Молдовы). Помощник российских военных искал варианты нелегального выезда за пределы Украины.

СБУ провела контрдиверсионную операцию
Сотрудники спецслужбы поймали преступника в Винницкой области

СБУ установила местонахождение предателя и своевременно задержала рецидивиста.

Ему объявили о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 УК (пособничество государству-агрессору). Суд арестовал подозреваемого. Если вину фигуранта докажут, он может сесть в тюрьму на 12 лет с конфискацией имущества.

На допросе житель Херсонщины попросил прощение у народа Украины и признал вину.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Недавно киберспециалисты СБУ разоблачили жителя Купянска (Харьковская область), которого захватчики назначили "и.о. ведущего специалиста отдела телерадиовещания управления связи и массовых коммуникаций" оккупационной незаконной "администрации".

– СБУ передала в суд уже более 300 дел против коллаборантов, 44 приговора по таким расследованиям уже вступили в силу.

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