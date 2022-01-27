Пытали утюгом и ломали пальцы: на Кировоградщине избили и ограбили семью фермера. Видео

В Кировоградской области двое неизвестных напали на семьи фермера. Они избивали и пытали их, вымогая деньги.

Об этом сообщает ТСН. Пострадавший Александр Бондаренко рассказал, что злоумышленники пытали его с женой утюгом, били битой и ломали пальцы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Фермер отметил, что грабители нагрянули к ним домой вечером. И его, и жену забрызгали из газового баллончика.

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Пытали их около трех часов, в итоге семья призналась, где хранит свои сбережения. Сколько именно денег забрали нападавшие, полиция запретила разглашать, однако мужчина говорит, что речь идет не немалой сумме.

Бондаренко уверен, что грабителей навели, потому что он накануне сдал семена подсолнечника и деньги у них были.

Открыто уголовное производство по части 3 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Виновным грозит от 7 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL, августе 2021 года в Днепропетровской области пять человек ограбили и задушили фермера. Его жену также пытались убить, но женщине удалось выжить.