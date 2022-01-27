Пытали утюгом и ломали пальцы: на Кировоградщине избили и ограбили семью фермера. Видео

Юрий Сергиенко
Расследования
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Пытали утюгом и ломали пальцы: на Кировоградщине избили и ограбили семью фермера. Видео

В Кировоградской области двое неизвестных напали на семьи фермера. Они избивали и пытали их, вымогая деньги.

Об этом сообщает ТСН. Пострадавший Александр Бондаренко рассказал, что злоумышленники пытали его с женой утюгом, били битой и ломали пальцы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Грабители ворвались в дом фермера.

Фермер отметил, что грабители нагрянули к ним домой вечером. И его, и жену забрызгали из газового баллончика.

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Пытали их около трех часов, в итоге семья призналась, где хранит свои сбережения. Сколько именно денег забрали нападавшие, полиция запретила разглашать, однако мужчина говорит, что речь идет не немалой сумме.

Фермера и его жену пытали три часа.

Бондаренко уверен, что грабителей навели, потому что он накануне сдал семена подсолнечника и деньги у них были.

Открыто уголовное производство по части 3 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Виновным грозит от 7 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL, августе 2021 года в Днепропетровской области пять человек ограбили и задушили фермера. Его жену также пытались убить, но женщине удалось выжить.

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