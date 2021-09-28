"Пьяный коп на Land Cruiser протаранил авто, а потом "подставил" жену": детали ДТП в Мелитополе

В Мелитополе Запорожской области внедорожник Toyota Land Cruiser Prado врезался в ВАЗ-2110, в котором ехала семья с трехлетним ребенком. Жертв удалось избежать, однако скандал разгорелся из-за того, что одним из участников ДТП стал полицейский. По утверждению владельца "десятки", коп был за рулем "крузера" с признаками алкогольного опьянения, а после аварии на водительское сиденье усадил… свою жену.

Подробнее о ситуации читайте в материале OBOZREVATEL.

Как рассказал OBOZREVATEL водитель ВАЗ-2110 Вадим Барабан, в его автомобиле в момент аварии было пять человек: он с женой, трехлетним ребенком и двумя друзьями возвращались домой.

"Вечером 26 сентября мы ехали с южной части города в северную. На разрыве сплошной (там, где разрешен разворот) я остановился, включил поворот, глянул в зеркала – ту машину не было видно. Как только начал выполнять маневр, в мою водительскую дверь врезалась Toyota. Меня оглушило, даже не сразу осознал, что произошло", – рассказал водитель "десятки".

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А потом произошло то, чего он никак не ожидал.

"Я увидел, что на пассажирском сидении находится женщина. Я попытался выйти, но дверь была сильно деформирована. И в этот момент водитель Toyota включил заднюю передачу и с наката попытался покинуть место ДТП. Наехал колесом мне снова на машину, на дверь, и его авто заглохло. Тогда мужчина вышел из автомобиля, женщина же с пассажирского сиденья перебралась на водительское и осталась там. А этот товарищ перебежал дорогу, постоял, потом уже вернулся", – рассказал Вадим.

Водитель Toyota Land Cruiser сразу показался ему знакомым: "Когда он подошел поближе, я рассмотрел его и действительно узнал – это полицейский Юрченко. Когда-то он меня останавливал, проверял документы – потому я и запомнил фамилию".

По словам водителя "десятки", у полицейского после аварии налицо были признаки алкогольного опьянения. "Он шатался, невнятно отвечал на вопросы, запах перегара от него был... Когда на место ДТП приехали наши местные журналисты, то сказали, что и в машине сильный запах алкоголя", – добавил Барабан.

Ситуацию, по словам Вадима Барабана, пытались "разрулить" на месте - договориться.

"Подошли люди со стороны виновника ДТП. Они предложили решить все без вызова полиции, без составления протокола. Также предложили сделать ремонт моего автомобиля где-то у них", - рассказал водитель ВАЗ, который не согласился на предложение.

По его мнению, был шанс, что его авто просто бы исчезло или же у него впоследствии потребовали бы деньги. Потому он в свою очередь предложил оговорить сумму ремонта и если она покроет ущерб, то разговаривать дальше. То есть, решить проблему здесь и сейчас.

"Они сказали, что сейчас приедет их человек оценить повреждения и т.д. В итоге насчитали ущерб на 13 тысяч гривен. Я сразу понял, что разговаривать не о чем, так как только покрасить уже выходит 400-500 долларов", – рассказал Барабан.

После того, как водитель "десятки" отверг неразумное, по его мнению, предложение, ему прямо сказали, что зря.

"Мне сказали, что выплаты мне не видать. Что срок 90 дней, дадут 30% от суммы, а мы вам делаем хорошее предложение, чуть ли не одолжение. Вы не хотите по-хорошему, значит идите оформляйте", – добавил Вадим.

Водитель "десятки" говорит, что в "переговорах" якобы участвовал непосредственный руководитель Виталия Юрченко – начальник сектора реагирования патрульной полиции №1 Сергей Любышко. Правда, на снятых после аварии видео его нет. "Дело в том, что записи были сделаны сразу после ДТП, а он приехал минут чрез 30-40. Он держался подальше от камер, за машинами. Но мы с ним разговаривали", – утверждает Вадим Барабан

После этого водитель ВАЗ позвонил в полицию. ДТП произошло примерно в 21:55, а все "процедуры" закончились около трех ночи.

В Мелитопольском районном управлении полиции ГУНП в Запорожской области не стали комментировать OBOZREVATEL ситуацию, однако официальную позицию озвучили на своей странице в Facebook.

"В настоящее время устанавливается, кто находился за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser. По результатам медицинского освидетельствования полицейский Мелитопольского РУП находился в трезвом состоянии. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Для проведения всесторонней проверки информации, изложенной в социальной сети, назначено служебное расследование, на время проведения которого сотрудник полиции отстранен от исполнения служебных обязанностей", - говорится в сообщении ведомства.

Судя по всему, под информацией в соцсети полиция подразумевает посты председателя общественной организации "Мелитопольский Мемориал" Даниила Енина, который практически сразу приехал на место аварии и делился о происходящем на своей странице в Facebook. В комментарии OBOZREVATEL Енин выразил сомнение в "адекватности" проведенной экспертизы.

По его словам, как минимум три-четыре часа, которые он там находился, полицейского Юрченко не отвозили на освидетельствование. "А теперь оказалось, что полицейский был "трезвый", – иронично отметил Енин.

Сложности возникли и с записями с камер наблюдения, на которых мог быть зафиксирован не только момент ДТП, но и то, что происходило после. Например, как водитель и пассажир могли поменяться местами. "Ни одна камера в центре города якобы не зафиксировала момент аварии – это со слов полицейских. Будут отмазывать", – считает Даниил Енин.

По его словам, полицейский после аварии "подключил своих коллег". Таким образом Юрченко "оказался не за рулем". "И самое смешное, что это же обычный полицейский: не следак, не опер, не начальник. Но, как говорят, в связи с тем, что служит уже 18 лет в полиции, имеет хорошие завязки на уровне области", – добавил Енин.

В декларации бывшего гаишника, а ныне сотрудника мелитопольской полиции Виталия Юрченко, в разделе "Транспортные средства" указан только ВАЗ 1989 года выпуска, который принадлежит, судя по всему, его отцу. А вот следов Toyota Land Cruiser - нет.

Однако Даниил Енин утверждает, что коп постоянно ездил на этом автомобиле.

"Да мы его видели много раз. За рулем Land Cruiser был то он (Виталий Юрченко – Ред.), то эта девушка. Мы просто внимания никогда не обращали на них – обычный коп в Мелитополе", - объяснил Енин.

Плюс ко всему выяснилось, что Toyota Land Cruiser не застрахован, что повлечет определенные сложности. Для потерпевшего это дополнительный иск о взыскании ущерба, а дело может затянуться надолго.

Отметим, что на данный момент не установлено кто именно является виновником ДТП.

Результатом экспертизы и тем, что произошло после ДТП, был поражен и водитель "десятки" Вадим Барабан, чью машину протаранил "крузер". 27 сентября он обратился в территориальное управление Государственного бюро расследований.

"Я изложил ситуацию. Суть моего заявления – что были попытки сокрытия фактов, фальсификация и использование служебных полномочий с целю избежать ответственности со стороны Юрченко. После ДТП показания брались только у меня, не дали воспользоваться медицинской помощью, а также довели до того момента, что виновники ДТП – те, кто присутствовали в автомобиле Toyota - просто скрылись с места происшествия", – рассказал OBOZREVATEL Вадим Барабан.

Наши журналисты связались с женой полицейского – Ольгой Юрченко – и предложили ей и ее супругу прокомментировать ситуацию. Женщина взяла время на подумать, однако на связь так и не вышла.

С места ДТП вечером 26 сентября она уехала в машине скорой помощи якобы с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму. Однако, по словам Вадима Барабана, в больнице она отказалась проходить рентген и уехала – ее не госпитализировали.

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