На Винниччине фура раздавила 'Жигули' с 12 пассажирами и водителем: семья праздновала день рождения и поехала провожать кума

На Винниччине вечером 22 августа произошла ужасная авария. Груженый лесовоз с прицепом столкнулся со стареньким ВАЗом, в котором было 12 человек, шестеро из них – дети. Тяжелая машина вынесла легковушку в кювет и буквально подмяла ее под себя. Все пассажиры и водитель погибли.

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Отмечали день рождения маленького Саши

Во вторник, 22 августа, в небольшом селе Бродецкое Хмельникского района Винницкой области большая семья Криворучко праздновала день рождения маленького Саши – ему исполнилось два годика.

В доме собрались родители Саши – 23-летний Руслан и его жена Алена. В гости пришла семья старшего, 31-летнего брата Дмитрия. Его жена Юлия и дети – 12-летняя Марина, 10-летняя Алина, 8-летняя Карина и 4-летний Максим.

Также пришла младшая сестра Димы и Руслана – 12-летняя Валя, приехала мама Алены из Немирова и кум из села Клетинка.

Ближе к вечеру кум засобирался домой и вся родня решила его отвезти на стареньком ВАЗе. Почему так решили, сейчас уже никто не может сказать. В автомобиль сели все взрослые, за рулем был Руслан. А для детей в багажнике ВАЗа (вторая модель) установили третий ряд сидений.

Так и поехали. Правда, далеко отъехать не успели, авария произошла прямо возле села Бродецкое.

Из одной семьи похоронили десять человек

В селе Бродецкое жители в шоке от случившегося. 23 августа похоронили сразу десять человек одной семьи, еще двоих забрали родственники.

"Это ужасная трагедия, плачут и переживают все, кто их знал. Алена работала у нас в магазине "Дешевле всех", продавала вещи. Это было до декрета. В последнее время она была дома со своим маленьким сыном Сашей", – рассказывает местная жительница, которая знала Алену.

На страничке в Facebook у Алены много фото маленького сына и мужа Руслана.

О братьях Руслане и Дмитрии отзываются хорошо. Они оба работали в селе, помогали жителям по хозяйству. Кому-то дрова рубили, у кого-то двор чистили и приводили в порядок. Также они занимались подрезкой деревьев.

"Очень трудолюбивые ребята были. Они как две обезьянки на деревьях, раз-раз – и все подрезали, почистили. Никогда и никому не отказывали в помощи. Дима с женой и детьми жил в своем доме, а Руслан и Алена как раз делали ремонт в доме. У обоих были старенькие автомобили, они им нужны были для работы. Сами ребята родом из бедной семьи, но они не были нищими. Отец у них умер, а мама в последние годы работала в прачечной в Киеве, а сейчас уже нигде не работает. Семья многодетная; я не знаю, кто именно, но еще дети в семье есть", – говорит один из соседей семьи.

Старшие дети Димы и Юли ходили в местную школу. Одна из учительниц рассказала, что дети учились средне, но старались, никогда не прогуливали, были аккуратными.

Фура раздавила "Жигули"

Что именно случилось на дороге, кто виноват в аварии – будет выяснять полиция. Как заявили в ГУ НП Винницкой области, сейчас открыто производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, которое привело к гибели двух и более человек.

42-летнего водителя лесовоза DAF взяли под стражу. Также предстоит провести ряд экспертиз, которые и помогут установить, что произошло на дороге.

Кадры с места ДТП показывают, что тяжелая фура с бревнами буквально подмяла под себя легковой автомобиль. Шансов выжить там не было ни у кого.