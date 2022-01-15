Пьяного водителя, пытавшегося откупиться и дравшегося с полицейскими, отправили за решетку на 3 года

В Виннице к трем годам лишения свободы приговорили местного жителя, которого поймали в состоянии алкогольного опьянения за рулем. Он пытался отбиваться от правоохранителей и сбежать, а также предлагал патрульным взятку в триста гривен.

Решение вынес Винницкий городской суд. Постановление опубликовано на сайте Единого государственного реестра судебных решений. Инцидент с нетрезвым водителем произошел в августе 2020 года. С тех пор он находится под стражей.

Все действия были записаны на боди-камеры патрульных полицейских. Как говорится в постановлении, на кадрах видно, что мужчина отказывался показать свои документы, демонстрируя неизвестные документы, которые назвал сувенирными. Кроме того, он уклонялся от процесса обнаружения у него алкоголя – ему предлагали пройти тест на "Драгере", но он постоянно прерывал этот процесс.

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После того, как правоохранители отказались брать деньги, которые мужчина предлагал, он пытался скрыться с места происшествия. Перед этим бросил копу на ногу металлическую урну, а уже в полицейской машине плевался и кусал обшивку.

Со своей стороны обвиняемый в ходе расследования заявлял, что урну бросил не намеренно, это якобы случилось случайно, когда он отбивался от копов. Также виннитчанин рассказал, что "Драгер" не хотел проходить на улице, а планировал для этого поехать в медучреждение, но полицейские якобы начали заламывать ему руки.

300 гривен по словам мужчины, он предлагал якобы для того, чтобы полицейские помогли увезти его нетрезвых пассажиров домой. Он заявлял, что даже не думал о том, что деньги могли быть взяткой, а давал их "на кофе".

Как выяснилось, ранее он был приговорен к 5 годам тюрьмы за угон машины, но уволился досрочно. После этого привлекался за легкие телесные повреждения. Еще одним отягчающим фактором было совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Суд решил, что вина мужчины подтверждается видеозаписями. К тому же, одно из преступлений является коррупционным. Поэтому суд сослался на запрет закона назначать в этом случае условное наказание.

Как сообщал OBOZREVATEL, виновник ДТП в Харьковской области, в котором погибли трое взрослых и пострадали два ребенка, неоднократно попадался на нарушение ПДД. Он трижды был замечен за рулем в состоянии опьянения, а также ездил без документов, превышал скорость и выезжал на встречную полосу движения.