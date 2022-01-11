Пьяного таможенника, убившего невесту, после "развлечений" закрыли в СИЗО: новый поворот в трагедии на Буковине

Более четырех месяцев понадобилось правоохранителям, чтобы "заметить" скрывающегося после пьяного ДТП в Черновицкой области Вадима Недугу – в результате этой аварии погибла 21-летняя Диана Чинчик. После выхода расследования OBOZREVATEL, в котором мы рассказали, что сотрудник Государственной таможенной службы спокойно развлекается в заведениях родного города, ему внезапно объявили о подозрении и отправили в СИЗО. Более того, оказалось, что Недуга "давно уволен", хотя до этого в ведомстве утверждали, что он "на больничном".

Как так получилось – читайте в нашем материале.

ДТП, которое забрало жизнь юной девушки, произошло утром 16 августа 2021 года на трассе Житомир – Черновцы в районе села Припрутье. Диана Чинчик ехала в Audi вместе со своим женихом Александром. Внезапно Opel Insignia, за рулем которого находился сотрудник буковинской таможни – 28-летний Вадим Недуга – вылетел на встречку и врезался в Audi.

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Как впоследствии выяснилось, таможенник летел со скоростью 140 километров в час, хотя из-за проведения дорожных работ на этом участке дороги и в границах населенного пункта действовало ограничение до 40 км/ч.

Водитель Audi получил сотрясение мозга и многочисленные ушибы, а вот его невеста – тяжелые травмы. Для того, чтобы пострадавшей могли заняться медики скорой, на место аварии вызывали спасателей – автомобиль был искорежен, а девушка зажата в нем.

Травмы были настолько тяжелы, что врачи оказались бессильны – Диана скончалась у них на руках. Смерть наступила от травматического шока, развившегося вследствие осложнения политравмы, многочисленных переломов с повреждением внутренних органов.

Александр потерял свою любовь – они с девушкой готовились к свадьбе, а ее родители – старшую дочку...

Сам же виновник ДТП, от которого, по словам очевидцев разило алкоголем, просто сбежал с места аварии – даже не попытавшись помочь пострадавшим. Полиция Черновицкой области обратилась к местным жителям с просьбой помочь в его розыске и опубликовала фото Недуги.

Где именно после аварии находился Вадим Недуга – точно неизвестно. Некоторое время его не видели в родном городе, а в декабре "засекли" в одном из развлекательных заведений. Когда неравнодушные местные жители позвонили на 102, правоохранители задержали таможенника, но затем... отпустили. Оказалось, что его так и не объявили в розыск.

В территориальном управлении Государственного бюро расследований в г. Хмельницкий, которое занимается расследованием, в конце декабря нашим журналистам сообщили: "Сейчас идут экспертизы, их результат станет известен приблизительно через две-три недели, и тогда будут приниматься определенные процессуальные решения".

По данным источников OBOZREVATEL, ночью 27 декабря полицейские снова заметили таможенника в караоке-баре "Кураж" в Новоселице и сообщили об этом в ГБР. То есть, совершивший смертельное ДТП Недуга спокойно жил и развлекался в родном городе, нисколько не скрываясь.

Однако сразу после выхода материала OBOZREVATEL, Вадима Недугу неожиданно задержали и объявили о подозрении. Причем это смогли сделать даже при отсутствии результатов экспертиз, на необходимость которых ранее "кивали" в ГБР.

О задержании таможенника и о вручении ему подозрения по ч.3 ст.286-1 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или управления транспортным средством в состоянии опьянения, если оно повлекло за собой смерть человека) OBOZREVATEL подтвердили в Черновицкой областной прокуратуре.

Шевченковский районный суд Черновцов (судья Ляля Ярема) принял решении о мере пресечения подозреваемому. Вадим Недуга до 27 февраля будет находиться в следственном изоляторе – без права внесения залога.

Если суд признает его виновным, Недуге грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Отметим, что в 2016 году таможенник уже совершал в состоянии алкогольного опьянения ДТП, в котором погиб ехавший с ним в автомобиле друг – волейболист, тренер Михаил Сенюшко.

Но тогда Новоселицкий районный суд Черновицкой области решил не наказывать строго виновника аварии, учитывая, что он "раскаялся в содеянном", а также компенсировал нанесенный ущерб всем пострадавшим в этой аварии. Судья Сергей Павлинчук назначил Недуге условный срок на полтора года.

Интересна история и с увольнением Недуги. Если в последних числах декабря журналистам OBOZREVATEL в буковинской таможне говорили, что он находится на больничном, то сейчас заявили, что он... давно уволен.

"Он не наш сотрудник, был уволен (заочно) еще 25 августа 2021 года", – сообщили в отделе кадров.

Основанием для такого решения стал невыход на работу и совершение госслужащим дисциплинарного проступка, который влечет за собой увольнение.

В отделе кадров также сообщили, что после ДТП никаких обращений от правоохранительных органов – для отстранении от работы устроившего смертельное ДТП – не поступало.

OBOZREVATEL будет и дальше следить за резонансным делом. Мы считаем это важным, так как на дорогах Украины ежегодно гибнет больше людей, чем на войне.