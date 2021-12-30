Пьяный таможенник убил юную невесту и сбежал с места ДТП: новые детали трагедии на Буковине

Спустя четыре месяца после аварии в Черновицкой области, в котором погибла 21-летняя Диана Чинчик, сбежавшему с места ДТП пьяному водителю так и не объявлено о подозрении. Сотрудник Государственной таможенной службы Вадим Недуга наслаждается свободой: неделю назад в одном из развлекательных заведений его задержали правоохранители, однако… отпустили.

Как выяснил OBOZREVATEL, несколько лет назад из-за этого же пьяного водителя погиб его друг-спортсмен. Подробнее читайте в нашем материале.

Страшное ДТП произошло рано утром 16 августа 2021 года на трассе Житомир – Черновцы в районе села Припрутье Черновицкой области.

Водитель автомобиля Opel Insignia Вадим Недуга допустил столкновение с Audi, в котором ехала молодая пара – Александр Пелепко и Диана Чинчик. Парень получил сотрясение головного мозга и ушибы, а его невеста тяжелые травмы – девушка оказалась зажата в искореженном Audi.

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На место аварии вызвали спасателей, им удалось вытащить Диану и передать врачам, но чуда не произошло – она скончалась.

Не менее ужасно и то, что виновник ДТП, который по словам свидетелей, был пьян, вместо того, чтобы вызвать скорую, сбежал с места аварии. Полиция Черновицкой области даже обратилась к местным жителям с просьбой помочь в установлении местонахождения беглеца и звонить на 102.

На некоторое время 28-летний таможенник "затаился", однако неделю назад его "засекли" в одном из развлекательных заведений его родного города Новоселицы.

Отец Дианы – Виктор Чинчик – рассказал OBOZREVATEL, что местные жители вызвали полицию, правоохранители приехали, увезли беглеца, но потом отпустили. Оказалось, что задерживать его не было оснований, так как он... не в розыске.

В территориальном управлении Государственного бюро расследований в г. Хмельницкий нашим журналистам сообщили, почему так произошло. "Это производство действительно находится у нас. Сейчас идут экспертизы, их результат станет известен приблизительно через две-три недели и тогда будут приниматься определенные процессуальные решения. В данный момент в этом деле никто не задержан и никому не объявлено о подозрении", – рассказали в ГБР.

А в буковинской таможне журналистам OBOZREVATEL сообщили, что Недуга сейчас находится на больничном. Что, как видим, не мешает ему отдыхать и развлекаться.

Сложившаяся ситуация конечно же невыносима для родственников погибшей Дианы. По словам ее отца, складывается впечатление, что дело затягивают: "Уже пошел пятый месяц, а виновник ДТП – на свободе".

В семье Чинчик было две дочери, Диана – старшая "Дети жили, радовались, старались делать добро, а тут в один день все оборвалось. Нельзя сказать, что мы с женой перенесли потерю старшей дочки – мы все еще переносим. Уже пятый месяц я толком не сплю", – говорит безутешный отец.

По словам Виктора Чинчика, после окончания школы Диана сильно заболела, два года длилось лечение. И вот прошлой осенью девушка пошла учиться на парикмахера, а летом 2021 года начала работать.

Диана встречалась с Александром Пелепко, в автомобиле которого они ехали вместе в день аварии. Парень рассказал OBOZREVATEL, что они готовились к свадьбе. До сих пор ему трудно говорить об этом и вспоминать день аварии.

Как выяснили журналисты OBOZREVATEL, это ДТП – не первое у 28-летнего Вадима Недуги, садиться нетрезвым за руль для него уже стало "традицией". Более того, в апреле 2016 года из-за пьяного вождения таможенника погиб его друг – волейболист и тренер Михаил Сенюшко.

Спортсмен находился на пассажирском сиденьи Peugeot, за рулем – пьяный Недуга. Авто выехало на большой скорости на полосу встречного движения, где задело "девятку" и залетело под "КамАЗ". Михаил погиб на месте.

Вадим Недуга, можно сказать, отделался испугом: Новоселицкий районный суд Черновицкой области решил не наказывать строго виновника аварии, учитывая, что он раскаялся в содеянном, а также компенсировал нанесенный ущерб всем пострадавшим в этом ДТП. Судья Сергей Павлинчук назначил ему условный срок на полтора года.

Такой мягкий приговор, да и смерть друга, не образумили Вадима Недугу. В 2018 году его также останавливали пьяным за рулем и без документов.

По данным наших источников, ночью 27 декабря полицейские заметили таможенника в караоке-баре "Кураж" в Новоселице и сообщили об этом в ГБР.

Удастся ли остановить череду аварий с участием ошалевшего от безнаказанности водителя и добиться справедливости – узнаем в ближайшее время.

OBOZREVATEL будет и дальше следить за резонансным делом. Мы считаем это важным, так как на дорогах Украины ежегодно гибнет больше людей, чем на войне