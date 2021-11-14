Вы будете смеяться, но Путина, очень похоже, кто-то ударил по голове. Или выпил лишнего, или возрастное уже — пусть диагноз ставят специалисты. Но из его сознания вдруг выпали сразу семь лет и хозяин Кремля переместился в состояние 2014 года.

Серьезно — он забыл про обмены отловленных на украинских территориях российских военных, про сбитый Боинг и международные суды. И вдруг начал играть в ту, самую первую игру, в которой "их там нет". А Россия не является стороной конфликта. Правильно, как в анекдоте: в какой бы ситуации тебя не застала жена — не признавайся. Все отрицай, что бы она не видела! Главное, сразу надевай трусы — и начинай все отрицать.

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Так вот, Путин заявил, что Москва никогда не согласится с тем, что является одной из сторон вооруженного конфликта на Донбассе. По его словам, это не закреплено в минских соглашениях.

"В минских соглашениях нигде не сказано, что Россия является стороной конфликта. Мы никогда с этим не соглашались и не согласимся. Мы таковыми не являемся", — заявил он.

И не важно, что Минские соглашения никак не касаются роли РФ в качестве агрессора. Этот кровавый статус преступника закреплен в куда более серьезных документах совсем других международных организаций. А "минские" – это уже попытка найти выход из признанного конфликта в рамках Нормандского формата переговоров. Так что манипуляция получилась достаточно жалкой.

Понятно, что в свое время еще при СССР тогдашним литературным номенклатурщикам при ЦК КПСС Оруэл в принципе был симпатичен, как сторонник раннего СССР. Потому его книгу "1984" они восприняли несколько прямолинейно. В качестве инструкции. Ну а с нынешних какой спрос? Они уже привыкли жить по методичке "Министерства правды". Остазия всегда воевала с Океанией. Завтра все может быть иначе, конечно. И тоже будет правдой.

Но дело даже не в привычном вранье Путина. Главное, почему и зачем он это делает? И как нам реагировать?

Очевидно, что попытка возвращения на старт переговорных позиций предпринята Кремлем не от хорошей жизни. Да, подписанные в 2014 и в 2015 году соглашения по рассчетам Москвы были уничтожением украинской Независимости. Амнистия боевикам, превращение их в народную милицию, особый статус региона — фактически российский анклав в Украине и за украинский же счет. Но продавить реализацию этого сценария не получилось. Даже в хитром варианте уговоров Зеленского — мол, "подписывал не ты, твоей вины нет, давай уже эту зраду протянем" ничего не вышло — Зеленский вполне справедливо послал Кремль с этой инициативой в известном направлении.

Были угрозы, давление, шантаж заложниками со стороны РФ. Украина не прогибалась. И аргумент "твоей вины нет, подписывал не ты" не сработал. Угрозы, давление наших сомнительных партнеров из Берлина и Парижа, которые хотели решить исключительно свои вопросы за украинский счет — результатов не дали. Киев отказывается лезть в петлю разного рода "формулы Штайнмайера и Минских соглашений" в их российской трактовке. Видели на примере Грузии, чем это заканчивается. Даже Кремль уже это понял. Тупик. Придется начинать игру по поглощению Украины заново. С 2014 года. Итак, что там у нас за первая реплика? Ага, вот: Россия не является участником конфликта! Остазия всегда воевала с Океанией...