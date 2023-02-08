Путин лично одобрил поставку 'Бук-М1' в Украину: объявлены новые подробности расследования катастрофы МН17 и разговор с Плотницким

Президент России Владимир Путин лично принял решение о поставке системы "Бук-М1" в Украину, из которой в 2014 году был сбит гражданский самолет Boeing 777, выполнявший рейс МН-17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Экс-глава "ЛНР" Игорь Плотницкий имел возможность прямой связи по закрытой линии напрямую с диктатором.

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К такому выводу пришла Совместная следственная группа (JIT), пишет издание NL Times. Кроме того, на Telegram-канале MH-17, где публикуются материалы о расследовании крушения указанного самолета, опубликовали фрагмент перехваченного телефонного разговора между Плотницким и Путиным (чтобы прослушать аудио, доскролльте до конца новости).

В нем шла речь об обмене пленными. При это указанная запись доказывает, что диктатор был лично вовлечен в конфликт на востоке Украины.

Общение Путина и Плотницкого

Далее публикуем фрагмент разговора между Путиным и Плотницким от 15 ноября 2017 года:

"Путин: Как вы оцениваете военную составляющую?

Плотницкий: Военная составляющая у нас на достаточно хорошей высоте.

Путин: Обострения никакого нет?

Плотницкий: Обострения периодически есть. Но это именно периодически, вызвано то сменой дислокации воинских частей, то пересменкой. Но таких особо жестоких пока, слава богу, не было.

Путин: А социально-экономическая ситуация?

Плотницкий: Социально-экономическая ситуация... мы ее, конечно, сдерживаем, нивелируем разными способами, но уровень жизни, желает быть лучше. Есть и вопросы и предложения, как его повысить, но не всегда нам удается решить эти вопросы".

"Путин: вы может быть слышали, инициатива Медведчука по поводу обмена... Как вы к этому относитесь?

Плотницкий: Ну очень даже положительно, потому что в течение года Украина Блокировала и не давала возможности нормального обмена. Наши жители страдают там в застенках. Мы знаем, как они там содержатся, в отличии от того, как их люди находятся на нашей территории. Поэтому эта инициатива для нас, как глоток свежего воздуха".

Подробности расследования

По словам экспертов JIT, последнее расследование раскрыло многое о процессе принятия решений относительно предоставления ракетной системы, которая была доставлена из России в зону конфликта на востоке Украины.

В итогах расследования в отношении лиц, ответственных в РФ за сбыт самолета рейса MH17 ракетой "Бук", опубликованных JIT, содержатся перехваты разговоров, в которых российские чиновники говорят, что решение о предоставлении военной поддержки остается за президентом. Также участники разговора обсуждали отложение решения из-за того, что "есть только один, кто принимает решение... человек, который сейчас находится на саммите во Франции" – именно в то время, 5 и 6 июня 2014 года, Путин находился во Франции на праздновании Дня высадки союзников во время Второй мировой.

Кроме того, расследователи получили определенную информацию о том, что сепаратисты имели определенную просьбу к диктатору и он ее получил. Однако неизвестно, упоминается ли в запросе система "Бук".

"Хотя мы говорим о веских доказательствах, высокая планка полных и убедительных доказательств не достигнута. Кроме того, президент пользуется иммунитетом на посту главы государства", – отметили в отчете.

По мнению прокуратуры, имеющиеся доказательства "недостаточно конкретны, чтобы привести к обвинительному приговору в суде". Вот почему в настоящее время не начаты новые судебные процессы".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 17 ноября 2022 года суд в Гааге вынес приговор по делу о катастрофе рейса МН17. Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Леонид Харченко заочно признаны виновными в гибели 298 пассажиров малайзийского Boeing 777 и приговорены к пожизненному заключению. Четвертый подозреваемый Олег Пулатов объявлен невиновным – его причастность к трагедии не была доказана;

– Москва с самого начала отрицала свою причастность к трагедии малайзийского "Боинга". РФ отказалась сотрудничать со следствием и предприняла несколько закулисных попыток затянуть и манипулировать расследованием. Для ЕС катастрофа MH17 стала последней "каплей" для введения санкций против России.

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