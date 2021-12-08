Путин-дзюдоист и возвращение Холодной войны: реакция иностранных СМИ на переговоры лидеров США и России

Встреча президентов Джо Байдена и Владимира Путина вызвала жаркую дискуссию в СМИ. И это неудивительно, ведь последние два месяца с первых полос западных изданий не сходят новости о возможном вторжении российских войск в Украину. Журналисты по-разному оценивают результаты переговоров, однако большинство отмечает – однозначно успешными или провальными их назвать тяжело.

Вот что пишут ведущие западные СМИ о встрече американского и российского лидеров.

Издание отмечает, что разговор с американским президентом вряд ли послужит для Путина мотивацией или предохранителем от нового витка войны. Это скорее попытка продемонстрировать важность России как государства, желающего, чтобы с ним считались.

"В Кремле сообщили, что Байден и Путин договорились о новых консультациях по "чувствительным вопросам", которые, скорее всего, касаются новой модели архитектуры безопасности в Европе, к чему Путин стремился как минимум последние 15 лет", — сказано в тексте.

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В материале по итогам диалога президентов приводятся слова Джона Хербста, бывшего посла США в Украине. Он считает, что сейчас главная цель Путина, сопровождаемая накоплением войск у украинских границ, отнюдь не вторжение, а скорее запугивание США и Европы и получение некоего компромисса. На условиях Кремля, конечно. По словам дипломата, самая большая сложность для Вашингтона – "дать понять, что запугивания Москвы не работают".

Издание отмечает, что говорить о том, снимут ли долгожданные переговоры напряжение вокруг Украины, у границ которой Россия сосредоточила войска, пока еще рано. Детали встречи сложно анализировать, поскольку и Белый дом, и Кремль выставили их в выгодном для себя свете.

"Путин никак не продемонстрировал свои реальные намерения, заявили американские официальные лица, заставив мир гадать, действительно ли он планировал вторжение в начале года, либо пытался привлечь внимание Запада к своим требованиям, сфабриковав кризис", – пишет NYT.

"Этот саммит породил чувство возвращения политики Восток-Запад в годы Холодной войны по мере того, как стратегия НАТО направлена на сдерживание вторжения со стороны бывшего Советского Союза, а Москва пытается найти уважение и почтительное отношение к себе. Но под угрозой находится независимость Украины, которой она добилась после распада СССР, а господин Путин описывает этот распад как величайшую геополитическую трагедию XX века", – сказано в материале.

Немецкий еженедельник отмечает, что сейчас внимание президента Байдена приковано к противостоянию с Китаем. По этой причине он совершенно не готов к кризису в Восточной Европе. "Если Россия действительно нападет, Байден окажется в такой же ситуации, как Обама в 2014 году во время российского вторжения в Крым".

Британские журналисты считают, что угрозы серьезных экономических санкций, о которых заявили в Вашингтоне, достаточно для того, чтобы охладить желание Кремля вторгнуться на территорию Украины. Однако этих ограничений недостаточно для того, чтобы полностью прекратить оккупацию.

"Стало понятно, что в основе враждебности Путина лежит страх, что успешная и независимая Украина является экзистенциальным риском для его собственного авторитарного режима. Независимо от того, сколько противников глава Кремля посадит в тюрьму, пока Украина продолжает противостоять российскому вмешательству и остается демократической и свободной, это идет вразрез с надуманными антиисторическими заявлениями господина Путина о том, что западные либеральные ценности не подходят российскому обществу", – пишет издание.

В российских медиа результаты переговоров подают, так сказать, под собственным соусом. В этом им помогают ручные "политологи" и "эксперты". Вот несколько примеров:

Издание "РИА Новости" пишет, что американский лидер в разговоре с российским президентом "попытался говорить языком силы и ультиматумов, но ему это не удалось". Кроме этого, пропагандисты традиционно вспоминают о неких гарантиях со стороны Запада о нерасширении НАТО на восток.

"Американцы обманули экс-президента СССР Михаила Горбачева обещанием, что в случае роспуска Варшавского договора НАТО не будет расширяться на его территорию. Эта колоссальная ложь после вылилась в принятие новообразованных государств из состава бывшего СССР, например, республик Прибалтики. Американцы и дальше пытаются, хотят и Украину, Грузию, Молдавию включить в НАТО, работают над окружением РФ".

Используют они в своих пропагандистских целях и публикации украинских изданий – с целью приписать частное мнение всей стране. К примеру, материал "РИА Новости" с заголовком "Украина шокирована итогами переговоров Путина и Байдена", в котором описывается позиция журналистов пророссийского сайта "Страна".

Настоящий восторг у россиян вызвал комментарий экс-президента Дональда Трампа, который, к слову, проиграл избирательную гонку действующему главе США. Очевидно, объективными высказывания политика считать очень сложно. Вот отрывок из публикации "РенТВ":

"Дональд Трамп изначально считал эти переговоры неравным матчем, где команда профессионалов играет со школьниками, и призывал их отменить. После того, как онлайн-саммит все-таки состоялся, Трамп вообще перестал себя сдерживать. "Владимир Путин смотрит на нашу жалкую капитуляцию в Афганистане, как мы оставили после себя мертвых солдат, американских граждан и военную технику на 85 миллиардов долларов. Затем он смотрит на Байдена. Он не волнуется!" – сказал Трамп".

Но дальше всех пошло издание "МК", которое проанализировало поведение Путина во время переговоров с точки зрения... дзюдо. В аргументах политика, касающихся Украины, увидели прием "атэми-вадза" – "нанесение ударов в уязвимые части тела". А когда Байден якобы пытался вывести главу Кремля из равновесия, пригрозив санкциями за новую войну, последний "отразил прием "кудзуси" (выведение из равновесия) и привел убедительные контраргументы".

Подробнее о том, как прошла встреча президентов и о чем договорились политики – читайте в материале OBOZREVATEL.