Пушилин и Пасечник попали в ловушку с выборами в РФ: Казанский отметил нюанс

Главари террористических организаций "Л/ДНР" Леонид Пасечник и Денис Пушилин проголосовали на выборах в нелегитимную Госдуму РФ. Таким образом, они открыто заявили, что имеют российское гражданство.

Об этом в своем Telegram-канале написал журналист Денис Казанский. Он указал, что террористы сами угодили в ловушку для самих себя.

​​"Это означает что на захваченной территории Украины теперь вполне официально действует российская оккупационная администрация, которая управляется гражданами РФ. И ведь самое потрясающее, что и теперь купленные Кремлем политики не перестанут орать про "внутренний конфликт", – написал он.

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Добавим, что на временно оккупированной части Донбасса местным жителям раздавали российские паспорта. Издание "Кавказский узел" пишет, что 17 сентября около 400 человек получили паспорта РФ, после чего их автобусами отправили на избирательные участки в Ростовскую область. Отмечается, что украинцам выдавали паспорта в российском городе Красный Сулин, после чего их развозили голосовать.

Добавим, что новые "россияне" сами признавались, что даже не знают кандидатов, или же изучали данные о них в интернете и решили проголосовать. Людей в Ростовскую область привозили из Алчевска и Сорокино (бывший Краснодон – Ред.) Одна из приехавших девушек говорила, что ее "заставили получить паспорт и отправили голосовать".

"Дождь" пишет, что 18 сентября из Донецка выехали 6 автобусов, по примерно 50 человек в каждом. Одна из пассажирок рассказала, что ей российский паспорт вручили уже по прибытию в РФ. На одном из автобусов написано "Наш выбор – Россия!".

Как сообщал OBOZREVATEL, жителям временно оккупированной территории Донецкой области, которые проголосовали на незаконных российских выборах в Государственную думу, выдали "презент" – продуктовый набор в дорогу.