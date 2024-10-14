Проживает в оккупированном Крыму и имеет паспорт РФ: СМИ установили личность отправителя писем о "минировании"

14 октября массовую рассылку писем о минировании органов власти, школ, бизнес-центров, гостиниц, редакций СМИ, посольств и других объектов и ведомств в рахных областях Украины мог совершить представитель "террористической группы", связанной с одноименным Telegram-каналом антиукраинского направления. Это лицо проживает в оккупированном Крыму и имеет паспорт Российской Федерации.

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Об этом заявили журналисты "Схем". Редакция "Радио Свободы" также получила письмо с угрозами "заминирования" и "теракта". Взрывчатки в здании правоохранители в итоге не обнаружили.

В СМИ указали, что название Telegram-паблика они специально не называют.

Расследователи установили, что этот Telegram-канал создан в конце августа 2024 года. Он активно распространяет призывы поджигать авто украинских воинов. За это исполнителям обещают от 100 долларов "вознаграждения".

Также вражеский ресурс распространяет видео, на которых сотрудники ТЦК и СП задерживают граждан Украины, и призывают преследовать представителей военкоматов. За это обещают заплатить от 1000 долларов.

Telegram-канал рекламирует и другие интернет-паблики, которые выступают против выдачи повесток в Украине.

В начале октября представители этой же группы разослали сообщения в ряд государственных органов Украины с предложением "убийства за вознаграждение" топ-чиновников органов безопасности и публичных лиц. Преступники представились организацией, которая "давно занимается выполнением заказов на силовые акции и решением вопросов через физическое устранение", также устраивает массовые беспорядки и псевдоминирования.

На сайте этой же группы сказано, что среди ее "услуг" – "рекет, заказные убийства, угон автомобилей, нанесение телесных повреждений, поджоги".

Как писал OBOZ.UA, днем 14 октября по многим городам Украины прокатилась волна сообщений о "минировании" различных учреждений. Такие анонимные сообщения коснулись Киева, Львова, Сум, Николаева, Ужгорода, Ривного, Черкасс.

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