Киев, Сумы, Львов и другие города: по Украине прокатилась волна 'минирований', полиция проверяет информацию. Фото и видео

Днем 14 октября по многих городам Украины прокатилась волна сообщений о заминировании различных учреждений. Правоохранители прибывают на места происшествий и проводят проверку.

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Также осуществляется эвакуация людей из указанных объектов. OBOZ.UA выясняет, что происходит в городах Украины.

Киев

В столице полиция подтвердила информацию о сообщении о якобы минировании объектов в городе. На данный момент во многих учреждениях проводится эвакуация.

Жители столицы в соцсетях рассказали, что поступило сообщение о минировании здания Министерства культуры и стратегических коммуникаций. Правоохранители уже прибыли на место и приступили к проверке здания. Кроме этого, подобные сообщения поступили в ряд учебных заведений в столице и Государственной налоговой инспекции.

В связи с сообщениями о минировании и необходимости провести проверку работа многих учреждений парализована. Также сорван учебный процесс в ряде школ столицы.

Сумы

Также ряд сообщений о минировании был зафиксирован в Сумах. По информации "Суспільного", после 12:00 в Сумах в 10 различных государственных учреждений поступило сообщение о минировании зданий. В их числе: Заречный суд, управление образования и науки Сумского городского совета, сервисный центр и здание казначейства.

В областной полиции сообщили, что на месте работают взрывотехники и кинологи. Проводится эвакуация работников и посетилелей указанных учреждений.

Львов

Жители Львова также сообщили о волне заминирований. В местных Telegram-каналах пишут, что около 13:00 анонимное сообщение поступило пришло в ряд львовских учебных заведений.

В частности, сообщается о заминировании школы №10 и профессионального колледжа "Львовской политехники". Студентов, школьников и работников будут эвакуировать из зданий.

На место вызваны соответствующие службы, которые проверят заведения на наличие взрывных устройств. Позже стало известно, что есть сообщения о заминировании ряда зданий в центре на площади Рынок.

В сети сообщают, что анонимные сообщения о заминировании поступили в Железнодорожный колледж, школу №10 и Технический колледж. Позже стало известно, что подобное сообщение получила налоговая служба во Львове.

Заминирования в других городах

Анонимные сообщения о якобы заминировании были зафиксированы в Ужгороде и Ривном. По информации "Суспільного", на Закарпатье в полицию поступило сообщение о заминировании Ужгородского городского совета. Правоохранители проверяют эту информацию.

Информацию подтвердила представитель Нацполиции Закарпатья Анна Дан. По ее словам, сообщение о заминировании горсовета правоохранителям поступило около 13:20. В полиции добавили, что правоохранителям поступило несколько сообщений о заминировании, однако точное количество в полиции не называют.

В Ривненской областной военной администрации рассказали, что также получили анонимное сообщение о заминировании. Злоумышленники предупреждали о взрывчатке в здании ОВА и областного совета.

Согласно протоколу проводится эвакуация работников. Специальные службы проводят обследование помещений.

В Николаеве анонимное сообщение о заминировании получил главный корпус аграрного университета. Проводится эвакуация студентов и сотрудников учебного учреждения.

В Черкассах сообщение о минировании поступило в налоговую инспекцию. После этого началась эвакуация всех сотрудников. На место происшествия прибывают взрывотехники и кинологи.

Напомним, во Львове на проспекте Чорновила, 45 житель девятиэтажки угрожал взорвать квартиру, если его родственники не переведут ему 100 тысяч гривен. Для этого 20-летний мужчина включил газ на кухне, однако в конце концов полицейским удалось предотвратить трагедию.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Софиевская Борщаговка Киевской области 10 октября прогремел взрыв в многоэтажном доме. По предварительной информации, в одной из квартир произошла утечка газа.

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