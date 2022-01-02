Некоторое время назад СМИ "молодой республики" распространили очень смешную новость: "Денис Пушилин пообещал, что уже совсем скоро зарплаты в ОРДЛО дорастут до уровня Ростовской области". Мол, осталось еще совсем чуть-чуть потерпеть, еще немного поработать за гроши, за копейки – и скоро начнется процветание.

В принципе, всем нормальным и адекватным людям с самого начала было понятно, что это ложь. Потому что в экономике чудес не бывает. Если экономика не работает, если предприятия стоят, если определенный регион разорен – то там зарплаты расти никак не могут. Неоткуда просто взяться росту, потому что никто не платит людям просто так. Платят за определенную работу, за произведенную продукцию. А если продукция не производится, то о повышении зарплат говорить не приходится.

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И вот на днях этот простой факт подтвердил директор одного из заводов, расположенных там, на неподконтрольной территории в ОРДЛО. Директор завода "Снежнянск-химмаш", который расположен в городе Снежное, заявил, что эти обещания Пушилина – это, конечно, все очень хорошо. Но где взять деньги на эти зарплаты? Его предприятие стоит. Оно не имеет заказов. В лучшем случае – загружено всего лишь процентов на 30 от своих довоенных мощностей.

"На сегодняшний момент главой республики были изданы указы, постановления, распоряжения о том, чтобы заработная плата по тарификации соответствовала Ростовской области и в принципе Российской Федерации. Да, это как бы замечательный указ. Но для того, чтобы соответствовать заработной плате Ростовской области - предприятие должно быть загружено. За наш завод скажу – это минимум 10 млн выпуска товарной продукции в месяц. На сегодня у нас это выглядит – ну, 30% - это конечно даже максимум я сказал. 30% - это, скажем, ни о чем", - заявил директор завода.

Этот пример четко показывает нам отличие выдуманного мира пропагандистов от суровой реальности. Можно сколько угодно рассказывать сказки про величие, про вставание с колен, про то, как Донбасс перестанет всех кормить и заживет – но есть неумолимые законы экономики. И они таковы, что если превратить какую-то территорию в непризнанную серую зону, где не работает международное право, нет законодательства и творится полный беспредел – то такая территория не может развиваться. Она просто вымрет. Все предприятия закроются. И росту зарплат там взяться попросту неоткуда.

И вот мы видим конкретное подтверждение этого. Можно сколько угодно кричать, вопить про процветание, но фактически шансов развиваться в своем нынешнем непризнанном статусе у предприятий Донбасса нет. Как и у его экономики.

Я давно говорю об этом. Об этом говорят все вменяемые эксперты. И мы видим подтверждение этому, когда даже люди находящиеся там, по ту сторону, которые имеют какое-то отношение к производству – они без всякой пропагандистской трескотни честно говорят: ребят, каким образом? Как? 2х2 – это всегда 4. И что ты не делай, сколько лозунгов на флажках не пиши – по-другому не будет.

Люди, которые что-то понимают в экономике, в производстве – они выносят свой однозначный вердикт тому, что происходит. Донбасс фактически лишили будущего. В нынешнем непризнанном статусе он будущего не имеет. И вот вам конкретно директора заводов об этом же и говорят.

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