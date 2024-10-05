'Процедуру проводила шарлатанка, это не первая пострадавшая': в полиции рассказали ужасающие подробности убийства клиентки в салоне красоты Харькова. Фото

Трагический случай произошел в Харькове, где молодая женщина скончалась после косметической процедуры в одном из салонов красоты. По словам правоохранителей, процедуру выполняла самозванка, не имевшая должной квалификации.

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Она выдавала себя за хирурга, хотя на самом деле не имела медицинской лицензии на проведение таких операций. Об этом сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

Женщина пришла в салон на популярную процедуру коррекции фигуры – липолиз зоны живота. Салон позиционировал себя как место, где можно получить "безопасные" медицинские услуги, а владелица клиники уверенно называла себя хирургом. Однако ситуация быстро вышла из-под контроля. Во время манипуляций пациентке стало плохо, но вместо профессиональной помощи ей вводили все большие дозы обезболивающего лидокаина.

"Весь процесс зафиксирован на камерах – на видео видно, как пациентка сначала изгибается от боли, потом дико кричит, бьется в конвульсиях. А через несколько минут просто умирает. Персонал пытался ее реанимировать, но не смогли", – отметил Болвинов.

Судмедэксперты выяснили, что дозировка лидокаина была превышена в 15 раз. На теле погибшей было найдено 59 следов от инъекций, что свидетельствует о бесконтрольном введении препарата.

Полиция быстро выяснила, что процедуру проводила 33-летняя владелица салона, никогда не получавшая лицензии на медицинскую практику. Она училась на врача, но не завершила интернатуру и работала косметологом. Права выполнять липолиз или вводить обезболивающие инъекции она не имела. Подобные манипуляции могут производить только квалифицированные хирурги или анестезиологи.

При обыске в салоне не было найдено никакой медицинской документации, кроме формальных "информационных согласий" от клиентов.

Кроме того, владелица сначала отрицала свое участие в процедуре, потом перекладывала вину на медсестру, а потом просто отказалась от комментариев.

Полиция узнала, что это не первый случай, когда шарлатанка ставила под угрозу жизнь пациентов. Другая женщина, обратившаяся к ней для коррекции бедер, получила двойную дозу лидокаина, но выжила. Она свидетельствовала, что после визита к горе-врачу ее здоровье было серьезно подорвано.

На основе собранных доказательств, показаний и консультаций с Министерством здравоохранения были предъявлены обвинения в убийстве по неосторожности.

Погибшая женщина была мамой маленького сына. Ее коллеги вспоминают ее как невероятно целеустремленную и сильную личность, которая достигла всего сама и всегда стремилась к лучшему. Теперь ее сын остался без матери, а его воспитанием занимается отец.

После инцидента Министерство здравоохранения лишило владелицу салона права предоставлять косметологические услуги. Салон закрыли, какая-либо деятельность в нем запрещена.

Напомним, 29-летняя жительница Хмельницкого Оксана Гладий скончалась после визита к стоматологу. Женщине ввели анестезию для удаления трех "восьмерок", или "зубов мудрости", после чего она впала в кому III степени и, пробыв в ней месяц, умерла.

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