Без матери остался 3-летний сын: в Хмельницком женщина впала в кому и умерла после визита к стоматологу

29-летняя жительница Хмельницкого Оксана Гладий скончалась после визита к стоматологу. Женщине ввели анестезию для удаления трех "восьмерок", или "зубов мудрости", после чего она впала в кому III степени, и проведя в ней месяц, умерла.

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Трагическую историю рассказало местное издание Vsim.ua, которое пообщалось с мужем погибшей Михаилом Гладием, а также владельцем "FeloniuK clinic", где лечилась хмельничанка, Романом Фелонюком. Злосчастная операция состоялась 27 декабря.

Как рассказал муж Гладий, и он, и его жена уже не один год лечили зубы в указанной клинике. Оксана хотела устанавливать брекет-систему, для чего необходимо было удалить три "восьмерки". Муж оставил ее в клинике и должен был забрать через полтора часа. Однако из клиники ему не позвонили, как обещали.

По словам Михаила, когда он приехал в клинику, увидел Оксану без сознания, она не дышала. Однако в заведении, как он заметил, не подключили женщину к аппарату искусственной вентиляции и даже не вызвали скорую.

"В действиях медиков была четко выражена ятрогения. Это значит, что врач не помог, а навредил. Это их непрофессионализм и неправильно оказанная медицинская помощь", – уверен Гладий, который и сам медик.

В Хмельницком областном сердечно-сосудистом центре города у Оксаны диагностировали кому III степени – глубочайшую из всех существующих. В таком состоянии женщина пролежала месяц. Все рефлексы у нее отсутствовали, а врачи уже диагностировали смерть мозга, говорится в материале. 2 февраля Оксана скончалась. Все это время мужчина от нее не отходил.

Он обвиняет в смерти супруги врачей клиники. Предполагает, что могла быть передозировка препаратом или западание языка, что вызывало осложнение дыхания. Теперь в деле будут разбираться правоохранители.

Оксана Гладий работала бухгалтером. Три последних года находилась в декретном отпуске – у нее остался 3-летний сын. Похоронили женщину на родной Полтавщине рядом с могилой отца.

Как комментируют трагедию в клинике

Со своей стороны, владелец клиники Роман Федосюк выразил соболезнования семье погибшей Оксаны Гладий и назвал трагедию "загадкой с большим количеством предположений значительного количества врачей и домыслов посторонних лиц".

Он отметил, что все, что известно, является врачебной тайной и тайной досудебного следствия, результатов судебно-медицинской экспертизы пока нет. Владелец клиники предположил, что причиной могло стать лечение женщины в других медучреждениях или прием некоторых медицинских препаратов в течение последнего месяца.

"Причины и последствия этого события как раз и являются предметом этих исследований. Поэтому говорить что-то без этих выводов – это неправильно по отношению к Оксане и всем врачам и медицинскому персоналу, которые работали с ней. Особенно это имеет значение потому, что девушка умерла после длительного лечения в коммунальном заведении здравоохранения", – заявил Федосюк.

"Со своей стороны, я могу сказать единственное: действия моих сотрудников по оказанию помощи были высококвалифицированными и качественными настолько, что даже медицинская бригада скорой медицинской помощи выполнила исключительно "функцию такси" – ни в чем другом нужды не было", – заверил врач.

По факту смерти Оксаны Гладий возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 140 УКУ (Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником). Продолжаются следственные действия.

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