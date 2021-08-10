Противник обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, украинские военные открыли огонь в ответ

На Донбассе за прошедшие сутки зафиксировали девять нарушений "тишины" со стороны наемников незаконных вооруженных формирований Российской Федерации. Противник стрелял в сторону позиций Объединенных сил из разных гранатометов и запустил БПЛА.

На действия врага украинские военные открывали огонь в ответ, потерь и ранений в рядах ВСУ нет. О ситуации на фронте сообщил штаб ООС на Facebook-странице.

Отмечается, что в течение 9 августа российско-оккупационные войска обстреливали позиции украинских воинов:

возле Южного – со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Широкино – с автоматических станковых гранатометов, стрелкового оружия;

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неподалеку Попасной – из ручных противотанковых, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;

в районе Новолуганского – со станковых противотанковых и подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия;

в направлении Катериновки – со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов;

дважды возле Новотошковского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Новомихайловки – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.

Также на территории Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотника "Орлан-10", который пересек линию разграничения.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

По состоянию на 07:00 вторника, 10 августа, нарушений "тишины" не зафиксировано. Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

Офицер ВСУ, блогер Сергей Нещадим в Twitter сообщил об одном "200-м" в рядах оккупантов. В частности, санитарная потеря была зафиксирована в 4 ОМСБр 2 АК, небоевая, в результате неосторожного обращения с оружием.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель ОРДЛО в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Татьяна Иванова заявила, что на заседании ТКГ, вероятно, рассмотрят факты убийств украинских граждан во временно оккупированных районах Донетчины и Луганщины. По ее словам, речь идет как минимум о трех таких случаях.