Противник обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, украинские военные открыли огонь в ответ
На Донбассе за прошедшие сутки зафиксировали девять нарушений "тишины" со стороны наемников незаконных вооруженных формирований Российской Федерации. Противник стрелял в сторону позиций Объединенных сил из разных гранатометов и запустил БПЛА.
На действия врага украинские военные открывали огонь в ответ, потерь и ранений в рядах ВСУ нет. О ситуации на фронте сообщил штаб ООС на Facebook-странице.
Отмечается, что в течение 9 августа российско-оккупационные войска обстреливали позиции украинских воинов:
возле Южного – со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
вблизи Широкино – с автоматических станковых гранатометов, стрелкового оружия;
неподалеку Попасной – из ручных противотанковых, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;
в районе Новолуганского – со станковых противотанковых и подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия;
в направлении Катериновки – со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов;
дважды возле Новотошковского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
неподалеку Новомихайловки – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.
Также на территории Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотника "Орлан-10", который пересек линию разграничения.
О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
По состоянию на 07:00 вторника, 10 августа, нарушений "тишины" не зафиксировано. Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.
Офицер ВСУ, блогер Сергей Нещадим в Twitter сообщил об одном "200-м" в рядах оккупантов. В частности, санитарная потеря была зафиксирована в 4 ОМСБр 2 АК, небоевая, в результате неосторожного обращения с оружием.
Как сообщал OBOZREVATEL, представитель ОРДЛО в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Татьяна Иванова заявила, что на заседании ТКГ, вероятно, рассмотрят факты убийств украинских граждан во временно оккупированных районах Донетчины и Луганщины. По ее словам, речь идет как минимум о трех таких случаях.