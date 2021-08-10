Убийство украинцев в тюрьме 'ДНР' вынесут на рассмотрение ТКГ, – представитель ОРДЛО

На заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе могут рассмотреть случаи убийств украинцев на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Речь идет о минимум трех таких случаях.

Об этом в комментарии телеканала "Дом" заявила представитель ОРДЛО Татьяна Иванова. Ближайшие переговоры ТКГ запланированы на 25 августа.

Она также отметила, что процесс передачи осужденных с оккупированных территорий территорию заблокирован именно со стороны оккупантов.

В то же время уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова уточнила в своем Telegram-канале, что заключенных из ОРДЛО перестали передавать Украине с начала 2019 года.

Также она отметила, что убийства произошли в Кировской исправительной колонии №33 в Донецкой области. Всех погибших осудили еще до российской агрессии. А один из них просил омбудсмена о переводе на подконтрольную Украине территорию.

Денисова призвала руководство Международного комитета Красного Креста направить своих представителей в тюрьму, чтобы они проверили других заключенных.

Она призвала подгруппу по гуманитарным вопросам в ТКГ принять меры из-за убийства украинцев, а также требовать разблокирования процесса передачи осужденных.

По данным омбудсмена, на оккупированных территориях Донбассе ждут перевода 450 заключенных. Среди них 70 человек осуждены пожизненно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что был убит чемпион Украины по дзюдо Евгений Сотников. Он отбывал наказание в одной из тюрем "ДНР".