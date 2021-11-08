Против Тупицкого и главного бухгалтера КСУ направили обвинения в суд: появились подробности

Бывшего главу Конституционного суда Украины (КСУ) Александра Тупица, а также главного бухгалтера инстанции будут судить за "махинации" с ключом подписи платежных документов. Факты их несанкционированного вмешательства в работу автоматизированной системы были зафиксированы еще в 2020 году.

В настоящее время Государственное бюро расследований (ГБР) отправило в суд обвинительный акт по делу. Об этом говорится на сайте учреждения и Facebook-странице Офиса генпрокурора (ОГП).

Там напомнили, что в свое время Тупицкий, предварительно сговорившись с бухгалтером, при подписании электронных документов вмешались в систему дистанционного обслуживания клиентов Государственной казначейской службы. Так были искажены данные о действующем подписчике, нарушен процесс их обработки и установлен порядок маршрутизации.

Видео дня

Экс-глава КСУ передал главному бухгалтеру защищенный электронный носитель с собственным ключом квалифицированной электронной подписи и пароль к нему. В декабре 2020 года, после отстранения его от должности, также предоставил сообщнику незаконное указание о дальнейшем использовании ключа от его имени и вместо него. В частности, для подписания платежных и других документов в автоматизированной системе.

Отмечается, что несанкционированные вмешательства происходили даже в то время, когда Тупицкий находился за границей.

Таким образом было подписано более двухсот электронных платежных поручений, документов по бюджетным обязательствам, распределению показателей сводных смет, открытых ассигнований и сметных назначений и т. д.

В ГБР добавили, что подозрение обоим фигурантам дела было объявлено в июле 2021 года. Действия Тупицкого квалифицированы по ст. 27 (подстрекательство и пособничество), а главного бухгалтера КСУ – по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу автоматизированной системы по предварительному сговору группой лиц, что привело к подделке информации, искажению процесса ее обработки и нарушению установленного порядка маршрутизации) УК Украины. Санкции этих статей предусматривают до 6 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, отстраненный глава КСУ Александр Тупицкий смог отсудить почти 1 млн грн судейского вознаграждения, которое якобы недополучил из-за карантина в стране.