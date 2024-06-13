Просто шел по улице: войска России обстреляли Херсонщину и убили мирного жителя

Войска России днем 13 июня нанесли удар из минометов по Дарьевской громаде Херсонщины. В результате обстрела погиб 40-летний житель села Токаревка, который просто шел по улице.

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Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре. По данным следствия, оккупанты около 14:15, предварительно из минометов, открыли огонь по Дарьевской общине Херсонского района.

"От вражеского огня погиб 40-летний житель Токаревки, который шел по улице", – сообщили в Офисе генпрокурора.

При процессуальном руководстве Олешковской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, 10 июня враг осуществил двойной обстрел Херсона. Вследствие удара ранена 102-летняя женщина, местная долгожительница. Ее оперативно транспортировали в служебный автомобиль и доставили ее в больницу.

Перед этим оккупанты ударили по критической инфраструктуре Херсонщины, вследствие чего без света осталось семь населенных пунктов.

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