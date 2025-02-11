'Пропавший' фигурант дела об убийстве Бориса Немцова засветился на оккупированных территориях Украины в 2023 году: всплыли подробности

Один из убийц оппозиционного российского политика Бориса Немцова Артур Геремеев "всплыл" на оккупированной части Донетчины. В частности, он минимум шесть раз пересекал российско-украинскую границу только в мае-июне 2023 года.

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Последним пунктом назначения "неуловимого" для российских силовиков преступника был оккупированный Мариуполь: расположенный там металлургический комбинат имени Ильича был отдан семье Геремеевых, один из членов которой входит в окружение главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом пишет российское издание "Агентство".

"Артур Геремеев, племянник входящего в окружение главы Чечни Руслана Геремеева и участник группы убийц Бориса Немцова, в 2023 году ездил в оккупированные регионы Украины, свидетельствуют данные погранслужбы, с которыми ознакомилось "Агентство", – отмечено в сообщении.

Журналисты располагают данными, что только в мае и июне 2023 года российские пограничники зафиксировали минимум шесть пересечений Артуром Гермеевым российско-украинской границы – он проходил чере пункты пропуска Джанкой (в оккупированном Крыму) и Весело-Вознесенка (Ростовская область РФ)

"Последний погранпункт – по дороге в Мариуполь, где находится отданный Геремеевым Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича", – отмечает "Агентство".

Это предприятие, являвшееся одним из крупнейших в Украине и производящее свыше 6 млн тонн стали в год, после оккупации Мариуполя в качестве "награды" за уничтожение города и участие в агрессивной войне было передано оккупантами семейству Геремеевых.

Издание The Wall Street Journal ранее писало, что соратники Кадырова вывозили с комбината оборудование, металлолом, уголь.

Журналисты напомнили, что Немцов был застрелен в 23:31 по московскому времени 27 февраля 2015 года в Москве на Большом Москворецком мосту, когда с украинской моделью Анной Дурицкой после ужина в ГУМе направлялся в сторону дома на Малой Ордынке. По версии следствия, за Немцовым велась слежка, и злоумышленникам был известен его маршрут.

Позже были установлены убийцы оппозиционного политика, оказавшиеся выходцами из Чечни. Среди них был и Артур Геремеев, который на следующий после убийства день попал на видео подъездной камеры в доме на Веерной улице, где жила часть участников покушения на политика. Он вышел из подъезда с вещами, сел в машину и уехал в Чечню.

"Вместе с ним из дома на Веерной вышел и сел в ту же машину Джабраил Эльдаров. Его личность следствие не смогло установить, первым об этом участнике убийства политика написал "Проект" летом прошлого года. Эльдаров звонил установленным участникам преступления 754 раза, свидетельствуют биллинги. Он много раз общался с Зауром Дадаевым и Анзором Губашевым, непосредственными исполнителями убийства, с Русланом Мухудиновым, которого следствие назвало организатором убийства, и Русланом Геремеевым, которого адвокаты дочери Бориса Немцова считают непосредственным организатором убийства. Последний известный звонок Эльдаров получил первого марта 2015 года от Артура Геремеева", – пишет "Агентство".

Журналисты также упомянули о данных биллингов телефонов из материалов уголовного дела, согласно которым спустя полтора часа после убийства Немцова Артур Геремеев и Руслан Мухудинов находились в районе ЖК "Воробьевы горы" на Мосфильмовской улице. Одни из апартаментов в этом жилом комплексе принадлежат жене Рамзана Кадырова Медни.

"Следственная группа по делу об убийстве Немцова хотела допросить Артура и Руслана Геремеевых, задать им вопросы об обстоятельствах убийства политика, но сделать этого не смогла. При попытке вручить им повестки в Чечне по адресу прописки следователю никто не открыл дверь. Суду также не удалось вызвать их в качестве свидетелей для дачи показаний. После этого об Артуре Геремееве девять лет ничего не было известно", – пишет "Агентство".

Через погранпункт Весело-Вознесенка, согласно данным роспогранслужбы, на территорию украинской Донетчины в 2023 году въехал также упомянутый член группы убийц Джабраил Эльдаров.

Напомним, летом прошлого года стало известно, что Тамерлан Эскерханов, осужденный к 14 годам колонии по делу об убийстве Бориса Немцова, был освобожден и отправился на войну против Украины. Он заключил контракт с минобороны РФ на год, за что был помилован.

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