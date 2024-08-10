Соучастник убийства Немцова поехал воевать в Украину

Тамерлан Эскерханов, осужденный к 14 годам колонии по делу об убийстве Бориса Немцова, был освобожден и отправился на войну против Украины. Он заключил контракт с минобороны РФ на год, за что был помилован, в то же время другие осужденные по делу от такого контракта отказались.

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Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах РФ. "Эскерханов подписал контракт с минобороны, был помилован, после чего его освободили из колонии", – сказал собеседник пропагандистов.

Известно, что осужденный отправился в одно из штурмовых подразделений оккупационной армии РФ и уже выполняет "боевые задачи".

При этом другие осужденные по делу отказались от контракта и остаются в местах лишения свободы.

В 2017 году Эскерханов получил 14 лет колонии по делу об убийстве Немцова. По версии следствия, он вел наблюдение за российским оппозиционером и координировал действия исполнителей убийства, а затем помог им покинуть Москву.

Напомним, Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года шестью выстрелами в спину и голову. Это произошло всего через несколько часов после того, как он призывал россиян выйти на маршу против военной агрессии РФ против Украины. А на следующий день он должен был обнародовать свой доклад с доказательствами участия армии РФ в боях на Донбассе.

Убийство Немцова стало самым резонансным в серии других, жертвами которых стали критики режима российского диктатора Владимира Путина.

Сам Путин после гибели Немцова заявил, что убийство "носит заказной и провокационный характер" и взял "под личный контроль" расследование.

В июле 2017 года за убийство Немцова по заказу в составе организованной группы были осуждены пятеро чеченцев. Однако заказчика убийства российское следствие до сих пор не установило.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что убийство Немцова якобы могло произойти из-за его неосторожных высказываний о мусульманах.

Оппозиционер говорил, что "ислам находится в средневековье", а также критиковал и Кадырова, однако считается, что именно Кремль стоял за убийством Немцова из-за критики агрессии против Украины и коррумпированности высшего руководства РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, другой подозреваемый в убийстве Немцова, соратник Кадырова Руслан Геремеев в 2022 году был ранен в украинском Мариуполе. Перед этим его заметили в постановочных роликах о "подвигах" кадыровцев.

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