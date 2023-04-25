Пропагандируют российские нарративы: объявлены подозрения 11 педагогам, которые перешли на сторону оккупантов в Мариуполе. Фото

Служба безопасности Украины разоблачила 11 педагогов-коллаборантов, которые добровольно пошли на сотрудничество с российскими оккупантами в Мариуполе. Предатели, среди которых руководители захваченных украинских школ и отделов образования, помогают врагу внедрять российские программы "образования".

Видео дня

Об этом сообщают Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора. Эти работники сферы образования учат украинских детей по программам страны-агрессора РФ.

Среди несовершеннолетних жителей временно оккупированных территорий они пропагандируют ненависть к Украине, ее истории и традициям.

Начав работать на захватчиков, педагоги заняли фейковые должности в "ДНР". Часть из них стала руководителями и учителями общеобразовательных учреждений, остальные – помощником ректора, заведующим кафедрой и деканом Мариупольского госуниверситета, начальником отдела Приазовского технического университета, а также начальником отдела образования администрации Першотравневого района.

"Во время выступлений у подконтрольных оккупантам СМИ они рассказывают о "светлом будущем", которое якобы ждет школьников и студентов в "ДНР". Так называемые педагоги активно пропагандируют российские нарративы и всячески поддерживают временную оккупацию Донетчины", – сказано в сообщении.

В частности, "директор" одного из учебных заведений Новоазовского района призвала выпускников поступать в российские вузы и "посвятить себя" работе на пользу РФ.

А в Мариуполе бывшая учительница после захвата города поддержала оккупантов и предложила им свою помощь. За это ее назначили "заместителем директора" школы № 26. После этого предательница приказала уничтожить все украинские учебники, которые были в местной библиотеке.

Десяти педагогам заочно сообщили о подозрении по ч. 3, 5 ст. 111-1 УК Украины (коллаборационная деятельность). В отношении еще одного предателя обвинительный акт уже направлен в суд.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ задержала корректировщика огня, который "наводил" удары российской артиллерии по военным объектам в Донецкой области. Житель Белозерского района в июле 2022 года дистанционно вышел на оккупантов и предложил им свою помощь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!