Экс-прокурора хотят "отмазать"? Всплыли новые детали пьяного ДТП, которое унесло жизнь многодетной мамы

Прокуратура Ривненской области начала уголовное производство после двух разных результатов экспертиз в деле о смертельном ДТП. В результате этой аварии погибла многодетная мать Олеся Генько, а водителя сбившего ее автомобиля, бывшего прокурора Ивана Скобуха, полицейским пришлось догонять.

Местные жители опасаются, что виновник легко отделается благодаря связям и деньгам. Какие для этого есть основания – читайте в материале OBOZREVATEL.

ДТП, в котором погибла мама трех детей Олеся Генько, произошло 8 сентября примерно на 70 километре автодороги Городище – Ривне – Староконстантинов вблизи города Сарны Ривненской области. Женщина после работы возвращалась домой на скутере, когда ее сзади сбил автомобиль Nissan Rogue.

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За рулем был бывший прокурор Иван Скобух, который не остановился, не вызвал скорую помощь, а уехал с места аварии. Благодаря тому, что свидетелями аварии оказались патрульные полицейские, которые поблизости оформляли другое ДТП, они догнали и задержали Скобуха. По их словам, водитель был пьян, а вот сам виновник впоследствии заявил, что наоборот – трезв, а от дороги его якобы отвлекла собака, которую он вез в машине.

Олеся Генько скончалась от тяжелых травм, сейчас трех детей сам растит и воспитывает их отец.

Адвокат потерпевших Вадим Топольский рассказал OBOZREVATEL, что после того, как было открыто уголовное производство по факту смертельного ДТП, во время досудебного расследования, у водителя взяли два образца биоматериалов. Один отдали местным, ривненским экспертам, а второй отправили в другую область – причем никто не знал, в какую именно.

Ривненская экспертиза показала, что Скобух был трезв, а вот пришедший результат из Львова (оказалось, именно туда был направлен второй образец), оказался кардинально другим: по ее результатам экс-прокурор был таки пьян во время совершения им ДТП.

По данным прокуратуры, в крови и моче Скобуха было 0,8 промилле (возможно после нескольких рюмок водки). При таком содержании алкоголя в крови начинаются нарушения равновесия, двигательных функций, четкости речи, скорости реакции, зрения и слуха. Нарушается самоконтроль и способность рассуждать. Человек даже может чувствовать эйфорию.

"Теперь будет проведена служебная проверка, служебное расследование. Будут опрашивать людей, кто принимал ту кровь. Устанавливать, как же такое получилось. Также следователь теперь должен назначить новую, комиссионную экспертизу, заключение по которой должны будут дать несколько экспертов", – сообщил адвокат потерпевших.

В полиции Ривненской области журналистам OBOZREVATEL сообщили, что после таких противоречивых результатов экспертиз открыто новое уголовное производство.

"Прокуратура внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 384 (Введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа) УК Украины, а расследовать будем мы", – уточнили в полиции.

Максимальное наказание за это преступление – пять лет лишения свободы.

Сейчас Иван Скобух находится под домашним арестом, а знакомые и коллеги погибшей Олеси шокированы происходящим.

"Добиться справедливости и правосудия – важнейшая задача. Мы боялись, что Скобух, работавший много лет в прокуратуре, найдет варианты как избежать ответственности. Вот эта чехарда с экспертизой на состояние алкогольного опьянения это хорошо показала. Похоже, что местных экспертов купили или подменили кровь, но докажет ли это следствие? Понимаете, "прокурорский" сначала убил Олесю, а теперь нам всем плюнули в лицо", – рассказали они.

Собеседник OBOZREVATEL в правоохранительных органах считает, что налицо есть попытка со стороны бывшего прокурора, а ныне адвоката Ивана Скобуха, затянуть следствие, чтобы уйти от ответственности.

"Спорная экспертиза притормозит расследование и, соответственно, передачу дела в суд. Водитель будет спокойно сидеть дома (сейчас он под домашним арестом) и ждать, пока спадет общественный интерес. А дальше возможны разные варианты", – считает правоохранитель.

К тому же уже стала менее жесткой позиция потерпевшего – отца трех детей, чья жена погибла в ДТП. Судя по всему, сомневаясь в реальном правосудии, вдовец принял предложение Скобуха и отказался от аппеляции, чтобы тому изменили меру пресечения с домашнего ареста на содержание в СИЗО. За это, по информации местных СМИ, подозреваемый пообещал его дочке одну из своих квартир.

Почему же так важна экспертиза? Дело в том, что Скобуху за смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянение по (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины) грозит от пяти до 10 лет лишения свободы. Если же эксперты придут к выводу, что водитель был трезв, будет переквалификация. Тогда экс-прокурору "светит" от трех до восьми. Однако дело не в разнице в сроке на несколько лет, а в том, что Скобух может вообще ни дня не провести за решеткой.

Если будут судить как трезвого, то суд может применить такую меру, как условный срок, в случае же с пьяным за рулем это исключено. Поэтому результат экспертизы на алкогольное опьянение может серьезно повлиять на наказание за это смертельное ДТП.

Подробнее об аварии и кто такой Иван Скобух, можно прочитать тут.

OBOZREVATEL будет и дальше следить за резонансным делом. Мы считаем это важным, так как на дорогах Украины ежегодно гибнет больше людей, чем на войне.