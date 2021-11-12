Экс-прокурор сбил насмерть маму троих детей и вышел на свободу: детали ДТП на Ривненщине

Бывший прокурор Ривненской областной прокуратуры Иван Скобух, сбивший насмерть мать троих детей и сбежавший с места ДТП, уже вышел из СИЗО. Однако на этом сюрпризы не закончились: несмотря на все признаки алкогольного опьянения, о которых открыто говорили в полиции, экспертиза спустя два месяца показала, что он будто бы был "чист".

Подробнее о резонансном деле читайте в материале OBOZREVATEL.

ДТП произошло около полуночи 8 сентября примерно на 70 километре автодороги Городище – Ривне – Староконстантинов вблизи города Сарны Ривненской области.

35-летняя Олеся Генько работала поваром в ресторане четырехзвездочного отеля "Варшавский" в Сарнах. После завершения смены женщина возвращалась домой на своем скутере Honda. За несколько километров до ее дома в с. Немовичи ее сзади сбил автомобиль Nissan Rogue.

Видео дня

После этого водитель не остановился, не попытался оказать первую помощь и вызвать скорую, а проехал еще километр-полтора. Возможно, виновника ДТП долго бы искали, если бы не патрульные. Они в тот момент и на том же месте оформляли другое ДТП.

"Олеся проезжала мимо правоохранителей и они оказались свидетелями, как ее сбил автомобиль. Потому патрульные быстро поехали за машиной и задержали водителя – иначе бы он скрылся. Он уже проехал километр-полтора", – рассказал нашим журналистам вдовец Игорь Генько.

В решении суда по по избрания меры пресечения было сказано, что водитель не реагировал на требованию сотрудников полиции остановиться, более того, "с целью побега выключил освещение в автомобиле Nissan Rouge. Во время движения водитель автомобиля не справился с управлением и допустил выезд транспортного средства за пределы проезжей части, где был обнаружен работниками патрульной полиции. На момент обнаружения за рулем находился ЛИЦО_1, который по внешним признакам был в состоянии алкогольного опьянения".

На месте ДТП сестра погибшей женщины записала видео, в котором назвала имя виновника (бывшего прокурора, а теперь адвоката) и умоляла не дать замять дело.

Также, по информации родственницы, около 30 метров водитель Nissan тащил ее сестру вместе со скутером...

За рулем авто был 38-летний адвокат Иван Скобух, который ранее уволился из Ривненской областной прокуратуры. Он фигурировал в списке тридцати прокуроров, которые провалили переаттестацию.

На сайте НАПК есть декларация, которую Скобух подал перед увольнением – за период работы с января по август 2020 года. Уже в апреле 2021 г. мужчина судя по всему хотел вернуться в органы и подал новую декларацию, так как претендовал на должность прокурора отдела приемки, обработки и анализа оперативной информации прокуратуры Ривненской области.

Иван Скобух женат, у него двое детей. Семья владеет несколькими земельными участками, квартирой в областном центре, большим домом в Обарове и помещениями двух магазинов в Сарнах.

Также семья экс-прокурора имеет два автомобиля – Nissan Juke и Toyota Avensis. А вот Nissan Rogue, на котором Скобух совершил ДТП, в декларации не было, возможно машина была приобретена уже после увольнения из прокуратуры либо записана на родственников.

Ранее сайт PROSUD утверждал, что Скобух неоднократно нарушал антикоррупционное законодательство, указывая недостоверную информацию в своих декларациях.

Несмотря на показания полицейских, что экс-прокурор был за рулем в состоянии алкогольного опьянения, экспертиза показала, что "кровь чистая". Об этом Игорь Генько, потерявший любимую жену, узнал всего несколько дней назад.

Адвокат потерпевших Вадим Топольский рассказал OBOZREVATEL, что по показаниям свидетелей от экс-прокурора разило алкоголем, а зрачки были расширены. "То есть, водитель был нетрезвым. Однако экспертиза показала противоположное", – удивляется защитник.

По словам Генько, Скобух сразу после аварии отказался проходить алкотест, а кровь у него взяли якобы только в 12:30 – то есть спустя 12 часов после смертельной аварии. Для этого понадобилось постановление прокурора.

К тому же якобы из-за отсутствия реактивов экспертизу не могли провести аж два месяца.

Скобуха после ДТП отправили в изолятор. Во время избрания меры пресечения экс-прокурор заявил, что был трезв и вообще не пьет, а авария произошла из-за собаки, которую он вез с собой в салоне автомобиля. Скобух утверждал, будто она бросилась ему под ноги, и поэтому он отвлекся.

По решению суда экс-прокурор должен был оставаться под стражей, так как мог уговорами и угрозами повлиять на показания свидетелей. Однако менее, чем через два месяца суд отпустил водителя под домашний арест. По факту – на свободу.

На это решение суда была подана апелляция, однако назначенное на 10 ноября заседание не состоялось из-за болезни обвиняемого. Следующее назначено на 18 ноября.

За смертельное ДТП экс-прокурору грозит от 5 до 10 лет лишения свободы и запрет на право управлять транспортными средствами на такой же срок. Вот только не развалится ли дело?

Маму потеряли трое детей: самому младшему, Игорьку, всего семь лет. Старшим – по 16 (Настя) и 17 (Назар) лет.

"Старший сын учится в университете на специальности "менеджмент", дочка еще в 10 классе, а Игорек – во втором", – рассказал отец детей.

Мужчина зарабатывает на жизнь ремонтом автомобилей и занимается детьми. "Маму я, конечно, не заменю, но справляться приходится", – говорит Игорь Генько.

Он также сообщил OBOZREVATEL, что дети тяжело перенесли потерю: "Младшего сына я привел на кладбище к маме только спустя полтора месяца – до этого он боялся туда идти".

Что касается помощи со стороны водителя, сбившего насмерть его жену, мужчина рассказал, что Скобух оплатил только расходы на похороны.

OBOZREVATEL будет и дальше следить за судебным процессом. Мы считаем это важным, так как на дорогах Украины гибнет больше людей, чем в зоне боевых действий на Донбассе.

По официальным данным Патрульной полиции Украины, за первые десять месяцев в стране уже произошло 154 480 ДТП. В результате этих аварий погибло 2592 человека, а еще 24 905 понадобилась медицинская помощь.