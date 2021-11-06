Прокурор и начальник полиции на Черкасчине открыли подпольное казино: суд наказал их штрафом

В Черкасской области прокурор и начальник полиции, которые организовали подпольное казино, получили условное наказание и штрафы. Соответствующее решение вынес Шполянский районный суд.

Как сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на решение суда, начальник Городищенского отдела Смелянской местной прокуратуры совместно с начальником Городищенского отделения полиции в июле 2020 года открыли нелегальный игорный бизнес.

Уже в августе Городищенское отделение полиции получило заявление о работе казино, однако прокурор и начальник полиции не обеспечили рассмотрение дела и скрыли незаконный бизнес.

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Кроме того, согласно материалам дела, в июле 2020 года прокурор потребовал от представителя 17 тысяч гривен каждый месяц за "покрытие" бизнеса и получал указанную сумму в течение трех месяцев.

В другом решении суда указано, что в июне прошлого года прокурор и начальник полиции склоняли лицо к открытию казино в Городище, после чего прокурор брал с этого человека деньги.

Сообщники были разоблачены в сентябре 2020 года. Они признали свою вину и обязались дать показания друг против друга. Мужчины получили штрафы по 170 тысяч гривен каждый и по пять лет лишения свободы условно.

Хотя условное наказание за коррупционные преступления в Украине запрещено, однако суд сослался на практику Верховного суда, в частности заключение соглашение о признании вины, в связи с чем осужденных можно освободить с испытательным сроком три года.

Кроме того, обоим осужденным запретили занимать должности в правоохранительных органах в течение трех лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее осужденная за коррупцию судья ушла в "почетную" отставку, успев получить 800 тысяч гривен помощи. Такое решение приняли на заседании Высшего совета правосудия.