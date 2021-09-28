Осужденную за взятку судью отправили в "почетную" отставку: она успела получить 800 тыс. грн помощи

Судью Броварского районного суда Анну Билык, осужденную к 6 годам тюрьмы за взятку, отправили в "почетную" отставку. Она успела получить более 800 тыс. грн помощи.

Об этом сообщает в Facebook Prosud. Решение было принято на заседании Высшего совета правосудия (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Анна Билык успела получить 824 292 гривны выходного пособия при отставке", – говорится в сообщении.

Теперь в случае, если апелляция Высшего антикоррупционного суда подтвердит приговор судье Билык и он вступит в законную силу, то отставку отменят, но более 800 тыс. грн никто возвращать не будет.

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"ВСП мог отложить вопрос рассмотрения заявления об отставке и дождаться, что скажет апелляция, однако не сделал этого", – подчеркивает Prosud.

Напомним, Билык еще в 2017 году получила взятку в сумме 1 тыс. евро за решение о возвращении предприятию 13,5 тонн дизтоплива. Топливом торговали без документов, поэтому на него был наложен арест.

После получения взятки судья осталась на должности и попала в новый скандал, отправив двух насильников несовершеннолетней под залог.

С 2017 по 2021 годы Билык вынесла более 5 тысяч решений, включая дела о взяточничестве.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВАКС приговорил к 7 годам судью из Мукачево из-за взятки в 2000 гривен.