За ресторан в Национальном парке – три года ограничения свободы: суд рассмотрит дело о захвате земли в Голосеево

За захват земли в Национальном парке Голосеево виновному грозит три года ограничения свободы. В четверг, 13 апреля, в Святошинском районном суде начнут рассматривать дело о незаконном строительстве ресторана на территории парка. После нескольких наших публикаций прокуратура потребовала снести постройки, которые без всяких разрешений возвел тут бывший районный налоговик и милиционер Анатолий Миколаец.

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Дело рассмотрит суд

В четверг, 13 апреля, в 10:30 в Святошинском районном суде Киева по адресу Якуба Колоса, 27-а в кабинете №206 начнется заседание по иску руководителя Святошинской окружной прокуратуры Киева о самовольной застройке и регистрации недвижимости и временных сооружений на территории Национального природного заповедника "Голосеевский".

В пресс-службе Киевской прокуратуры сообщают: следствием установлено, что злоумышленники без решений Киеврады и правовых оснований построили нежилые здания и временные сооружения на участке площадью 0,10 га, который принадлежит громаде Киева.

Речь тут идет о незаконном строительстве ресторана и беседок на территории парка "Голосеевский" семьей бывшего начальника милиции Святошинского района, а затем заместителя начальника налоговой милиции этого же района Анатолия Петровича Миколайца.

Кстати, если вина будет доказана, то виновному грозит по ч. 3 ст. 197-1 УК Украины – самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство – штраф в размере от 17 000 до 68 000 грн. Или арест на срок до шести месяцев. Или ограничение свободы до трех лет.

Напомним, что Миколаец уже несколько лет назад возвел на территории парка ресторан с беседками и мангалами для отдыха. Заведение не раз меняло названия. Сначала тут был ресторан "Прованс", который в 2016 году даже частично был снесен. Вскоре на его месте вновь выросло здание. Местные жители запомнили его как "Чудо мангал".

После ряда наших публикаций заведение закрылось, вывеска исчезла. Но не так давно снова открылось уже как Хинкальна Тандир House.

Дело тормозит святошинская полиция?

Как бывшему районному милиционеру и налоговику удается много лет эксплуатировать достаточно приличный участок земли на территории Национального парка? Возможно, старые связи тут в Святошинском районе и обеспечивают ему такую безнаказанность?

Кстати, что касается полиции Святошинского района, то она уже не первый раз, мягко говоря, тормозит дело по незаконному захвату участка в Национальном парке.

Так адвокат Национального парка "Голосеевский" Юлия Рыбицкая рассказала, что не так давно следователь святошинской полиции фактически сорвала следственные действия на территории незаконно занятого участка.

"Святошинская прокуратура сумела получить постановление следственного судьи на доступ ко всей этой недвижимости, которая находится на захваченном участке парка. 4 октября прошлого года на место прибыли представители парка, геодезисты, представители геокадастра, представитель Святошинской прокуратуры и следователь Святошинского управления полиции. Однако произвести следственные действия так и не смогли. По словам работников парка, следователь получила какой-то звонок – и после этого отказалась проводить следственные действия. Все были возмущены такой ситуацией, но сделать ничего не смогли и разошлись", – рассказывает адвокат.

После этого было составлено заявление в ДБР, где было написано, что на продолжении длительного времени представители парка не могут попасть на незаконно захваченную территорию. И теперь, когда чудом было запланировано это мероприятие, его фактически сорвали.

"Недавно мы получили выписку из Реестра досудебных расследований о том, что по этому факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 367 УК Украины ("Служебная халатность"). Его ведет Киевское территориальное управление ДБР", – говорит Рыбицкая.

А ранее дела, связанные с незаконным строительством в Национальном парке, в святошинской полиции даже закрывали.

Так следует напомнить, что в собственность этот объект, а также еще шесть объектов недвижимости в Киеве, Миколаец получил благодаря липовому решению Брянковского городского суда Луганской области от 25.11.2010 г. № 2-2027.

Мало того, что такого документа нет в Реестре судебных решений. По этому поводу было открыто уголовное производство в Соломенском управлении полиции Киева, проводилось досудебное расследование. Оно установило, что такого решения нет. Но уголовное производство тогда закрыли.

Точно также как закрыли его и в полиции Святошинского района – "из-за отсутствия состава преступления".

Учитывая то, что Миколаец в прошлом был руководителем полиции (тогда еще милиции) Святошинского района, то, наверное, стоит рассмотреть вопрос о передаче дел, связанных с незаконным захватом земли в Национальном парке, для следствия в Киевское управление или в следственное управление МВД. Там уровень специалистов повыше, да и возможные связи могут оказаться не такими крепкими.