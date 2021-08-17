Проигрыш Сытника: ВАКС снял арест с имущества подозреваемого по делу VAB банка

ВАКС снял арест с имущества еще одного подозреваемого по делу "ВиЭйБи банка". Как и в предыдущем решении, в тексте постановления четко указано отсутствие нанесенного ущерба государству, а о "заговоре" между подозреваемыми Писаруком и Бахматюком, на чем НАБУ и строило дело, речь уже вообще не идет. Директору НАБУ Артему Сытнику придется признать поражение: почти за два года следствия оказалось, что предъявить в суде против фигурантов дела стороне обвинения просто нечего. Поэтому не исключено, что НАБУ и САП, чтобы сохранить хорошую мину при плохой игре, будут готовить какие-то сомнительные с точки зрения законности решения, чтобы оправдаться за почти два года этого правового фарса.

ВАКС очередной раз отменил арест имущества, подозреваемого по делу предоставлении стабилизационного кредита Нацбанка "ВиЭйБи банку" при отсутствии оснований для такого ареста. Это уже второе, но не последнее решение в этом деле, когда Высший антикоррупционный суд фактически признает обвинения НАБУ юридически ничтожными. Так в решениях суда говорится об отсутствии ущерба, нанесенного государству, о котором заявляли в Национальном антикоррупционном бюро, и фактически отрицается подозрение в сговоре между тогдашним и.о. главы Нацбанка Писаруком и акционером "ВиЭйБи банка" Бахматюком. Напомним, что именно на этом подозрении строилось все обвинение НАБУ против должностных лиц НБУ и акционерного банка "ВиЭйБи банк". Показательно, что и НАБУ незаметно изменило квалификацию дела. Директор НАБУ Сытник оказался в непростой ситуации - с одной стороны, во всех отчетах о блестящей деятельности антикоррупционного бюро это дело упоминалось как успешный кейс, а с другой, когда дело дойдет до основного суда, стороне обвинения будет просто некого обвинять, и собственно и не будет в чем.

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Была ли заговор и убытки: версии НАБУ и ВАКС

Корни дела НАБУ лежит в "банкопаде" 2014-2016 годов. В период банковского кризиса, который спровоцировали война и панические настроения вкладчиков банков, Нацбанк выдал кредитов украинским банкам на 319,9 млрд грн. Это должно было поддержать банковскую систему. VAB банк акционера агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюк по решению НБУ также получил 1,2 млрд грн рефинансирования - стабилизационный кредит в тот момент, когда вкладчики массово снимали свои сбережения с банковских счетов. Согласно данным НБУ и выводами проверок Фонда гарантирования вкладов физических лиц практически вся сумма рефинансирования, предоставленная "ВиЭйБи банку", была потрачена на выплаты клиентам - то есть по прямому назначению. НАБУ же подозревало в предоставлении такого кредита сговор - между и.о. главы НАБУ Александром Писаруком и акционером банка Олег Бахматюк. И заявляло об убытках государству.

Под сговором НАБУ подразумевало принятие решения на официальном совещании в НБУ о предоставлении стабилизационного кредита этому банку, как и десяткам другим. Под убытками - задолженность, которая образовалась в результате предоставления такого кредита. Писарука успели громко задержать, допросить аж один раз и тихо отпустить под залог. Залог внес банк, в котором Писарук на тот момент работал, а НБУ выступило поручителем. Параллельно появилась реакция международных финансовых организаций в поддержку Писарука. Потому что он, кроме всего прочего - бывший сотрудник МВФ. А это был репутационный удар и по международному валютному фонду. Четыре бизнес-палаты, во главе с американской и европейской, выступили с заявлением, где высказали "обеспокоенность последними событиями, происходящими вокруг действующего председателя правления Райффайзен Банка Аваль и бывшего первого заместителя председателя НБУ Александра Писарука. Бизнес-сообщество внимательно следит за подобными событиями, принимая инвестиционные решения. Деловое сообщество призывает ответственные государственные органы должным образом реагировать на такие случаи, учитывая принципы справедливости, равенства и защиты всех граждан, независимо от их должностей и политических взглядов". Как писал Александр Паращий из Concorde Capital, "у Писарук мощная репутация в банковском секторе Украины. Он работал в МВФ и крупнейшем международном банке Украины. Скорее всего, МВФ не порадуют действия НАБУ".

С сентября 2019 года, когда НАБУ возобновило по решению заместителя генпрокурора Каська давно расследованное и закрытое за отсутствием состава преступления дело о рефинансировании "ВиЭйБи банка", следствие не продвинулось ни на йоту: как можно доказать "заговор", если чиновники НБУ выполняли свои прямые обязанности, и если в результате этого решения ни они сами не получили никакого профита, ни акционерный банк, а государство не получило никаких убытков? Ведь ни факт кредитования, ни соответствующее возникновение задолженности банка перед регулятором, НБУ, не являются убытками государству - задолженность не отнесена к безнадежным, и сам НБУ неоднократно заявлял об отсутствии убытков.

Тянуть кота за хвост: почему дело невозможно затягивать до бесконечности

Есть четко оговоренные законом сроки расследования, и эти сроки стремительно истекали. Детективы НАБУ пытались их продолжить, пользуясь процедурными лазейками. Они через суд приостанавливали дело (и так происходило с десяток раз). В конце-концов ВАКС начал в этом детективам отказывать и удовлетворять жалобы адвокатов о признании таких приостановок неправомерными.

Поэтому 2 июля 2021 НАБУ и САП отчитались, что завершили расследование дела о получении ПАО "ВиЭйБи Банк" 1,2 млрд грн стабилизационного кредита. Дело по существу будет рассматривать суд. Но есть несколько "но":

- Детективам и прокурорам придется объяснить в суде, в чем собственно они видели преступление, если согласно отчетам НБУ и Фонда гарантирования физических лиц, вся сумма рефинансирования была потрачена VAB банком на выплаты клиентам. При этом ущерб государству нанесено не было.

- В чем же собственно заключался "сговор" между подозреваемыми. На момент завершения досудебного следствия сообщение о подозрениях были изменены: в них уже нет сведений о каких-либо сговорах Бахматюка с Писаруком или другими должностными лицами Национального банка, а само дело пошла в суд по другой статье - теперь НАБУ инкриминирует только нарушение порядка предоставления такого кредита. И здесь сразу возникают вопросы как к подследственности дела, так и к сути обвинений.

- НАБУ дело "подельников" разделило в конце-концов на 2 отдельных производства. А так разве можно делать, когда речь идет о "сговоре"?

- ВАКС признал, что арест имущества подозреваемых не имеет законных оснований, так как не было доказано присвоение средств кредита. Опять же: а в чем тогда НАБУ обвиняет чиновников НБУ и должностных лиц коммерческого банка?

Что дальше

А дальше начинаются непростые времена уже для НАБУ. По-хорошему, Артему Сытнику на очередном брифинге надо было бы просто признать ошибку следствия. Убытки не доказаны, сговора не было. Но он этого не делает, ведь это серьезный имиджевый удар - слишком долго и слишком громко на этом деле пиарилось антикоррупционное бюро. Изменение подозрений и квалификации говорит о том, что НАБУ пытается обойтись "малой кровью": повесить на чиновников НБУ "злоупотребление служебным положением", из-за которого будто был нарушен порядок предоставления кредита - уже речь ни о заговоре, ни об убытках не идет. Но если какие-то чиновники и согласились бы на условное наказание, чтобы закончить эту двухлетнюю историю, то главный фигурант, Александр Писарук, для которого этот вопрос деловой репутации как авторитетного банкира международного уровня, на такой "компромисс" явно не пойдет.

"Мне уже интересно, сколько они (НАБУ) будут еще делать вид с расследованием... Прошло почти 1,5 года, а в суд идти не с чем, потому что это дело вымышленное. Сроки расследования фактически истекли. Досудебное расследование то приостанавливается, то возобновляется, чтобы формально не выйти за пределы годового срока, который отводится на расследование. Ребята научились придумывать дела, а вот признавать ошибки, к сожалению, нет... Придется учиться", - заявлял он в еще в апреле. А то, что Писарук будет учить в судах, можно не сомневаться. Как он сам говорит, "НАБУ, которое должно заниматься борьбой с коррупцией в стране, готово "замесить" и принести в жертву честных людей, которые не сделали ничего криминального, ради достижения каких-то своих целей. И это организация, которую поддерживает Международный валютный фонд, где я работал более трех лет, и все внешние кредиторы. НАБУ, при всей его важной роли, должно иметь моральные принципы. Один из таких принципов - не обвинять безосновательно и не выдвигать подозрения в совершении тяжких уголовных преступлений честным людям, которые их не совершали".