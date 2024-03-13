Продавали уклонистам конфиденциальную информацию: на Львовщине разоблачили двух пограничниц

На Львовщине разоблачили двух работниц Государственной пограничной службы Украины, которые продавали информацию из закрытых государственных баз данных. К ним обращались мужчины призывного возраста, чтобы узнать, не разыскивают ли их военкоматы. "Услуга" стоила 150 долларов.

Теперь обе предстанут перед судом. Об этом 13 марта сообщили в Государственном бюро расследований.

В настоящее время работники ГБР завершили расследование относительно пограничниц, разоблаченных во взаимодействии с СБУ в начале 2024 года.

Женщины работали в разных подразделениях и не знали друг друга, однако обе продавали конфиденциальную информацию, действуя по схожей схеме.

К ним через посредников обращались мужчины призывного возраста, которые планировали ехать за границу.

Уклонисты просили проверять в базе данных информацию о них – не разыскивает ли их военкомат как уклоняющихся от призыва.

Копирование информации из закрытых баз данных стоило в 150 долларов. Часть денег брали посредники, к которым обращались "клиенты".

Обвинительные акты направлены в суд, сообщили в ГБР. Фигуранткам инкриминируют несанкционированный сбыт информации с ограниченным доступом (ч. 2 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины).

Одну из них будут судить еще и за несанкционированное копирование информации, приведшее к ее утечке, совершенное повторно (ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины).

Санкция этих статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Военнослужащих отстранили и перевели на службу в один из боевых центров на Черниговщине.

В ГБР напомнили, что ранее уже направили в суд обвинительные акты в отношении двух посредников.

Как сообщал OBOZ.UA, на Полтавщине 55-летний военнообязанный получил повестку, но отказался идти в армию. Он заявил, что у него плохое зрение и он не желает нести военную службу.

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