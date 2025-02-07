Продавала наркотики: в Украину экстрадировали сбежавшую в Польшу подозреваемую. Фото

Польша экстрадировала Украине жительницу города Славута Хмельницкой области, обвиняемую в торговле наркотиками. По данным следствия, женщина продавала каннабис и метамфетамин. После заключения под стражу в 2022 году она внесла залог и выехала за границу.

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Об этом 7 февраля сообщили в Офисе генерального прокурора. Как отмечается, по результатам рассмотрения запроса ОГП компетентные органы Польши приняли решение о выдаче украинки, разыскиваемой правоохранителями Хмельницкой области.

В четверг, 6 февраля, подозреваемая была передана Украине на международном пункте пропуска "Устилуг – Зосин".

По данным следствия, женщина продавала каннабис и метамфетамин в Славуте.

В 2022 году ее задержали и сообщили о подозрении в незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке или сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ч. 1, ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины).

Также ей была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

После внесения залога фигурантка уклонилась от органа досудебного расследования и уехала в Польшу, что явилось основанием для ее международного розыска.

В настоящее время ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внести залог.

Досудебное расследование проводится следственным управлением ГУ Нацполиции в Хмельницкой области.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали двоих мужчин по подозрению в сбыте наркотиков. По данным следствия, фигуранты приехали в столицу в поисках работы и решили зарабатывать продажей запрещенных веществ. Теперь им грозит до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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