Призывал молиться о победе России: послушник Почаевской лавры получил 5 лет тюрьмы. Фото

Послушник Почаевской лавры приговорен к 5 годам заключения с конфискацией всего имущества за сотрудничество со страной-агрессором Россией. Он поддерживал захват оккупантами территорий Украины, прославлял русских военных и призывал молиться за их победу.

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Об этом сообщили в Офисе генпрокурора. Осужденный, по данным прокуратуры, имел еще и непогашенную судимость за убийство.

Преступник проживал на территории монастыря с 2017 года. До начала полномасштабного вторжения России он работал на хозяйственном дворе и скрывал свои прокремлевские взгляды.

А после 24 февраля прошлого года "послушник" начал активно распространять кремлевскую пропаганду через свои аккаунты в запрещенных российских соцсетях "Одноклассники" и "ВК". В этих постах он восхвалял высшее военно-политическое руководство РФ, российских военных и дискредитировал украинских защитников.

Кроме того, преступник распространял видеоматериалы, в которых содержались публичные призывы поддерживать оккупационную "администрацию" России.

Во время обыска в келье "послушника" были обнаружены мобильные телефоны, которые он использовал для публикации пропагандистского контента.

Экспертиза подтвердила факты его подрывной деятельности в пользу страны-агрессора. На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников); ч. 1 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

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