Прославлял российских оккупантов: СБУ сообщила о подозрении клирику Московского патриархата с Харьковщины. Фото

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении клирику Изюмской епархии УПЦ Московского патриархата, прославлявшему оккупантов в сети. Во время контрнаступления украинских войск на Харьковщине он сбежал на территорию страны-агрессора.

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Об этом 5 июня сообщила пресс-служба СБУ и Офис генерального прокурора Украины. По данным следствия, во время оккупации региона священник поддержал российских захватчиков и "на собственном примере" призывал это сделать других.

После начала освобождения захваченной части Харьковщины клирик УПЦ МП прихватил имущество религиозной общины и скрылся вместе с оккупантами. Вместе с семьей он поселился на территории РФ.

Впоследствии оттуда он записал видеокомментарий, в котором войну против Украины назвал "войной всего мира с русским миром".

Священнослужитель рассказал, что ему жалко погибших, но это якобы "неизбежно". Он сравнил войну против Украины с "хирургической операцией, в которой нужно вырезать больной орган".

Это видео распространила в своем Telegram-канале путинская партия "Единая Россия" и другие пропагандистские медиаресурсы, в том числе центральные каналы росТВ.

СБУ инициировала экспертизу, подтвердившую факты преступления фигуранта.

Следователи СБУ сообщили священнику о подозрении в оправдывании войны РФ против Украины с использованием СМИ (ч. 2 ст. 436-2). Ему грозит до 5 лет лишения свободы с или без конфискации имущества.

Продолжаются комплексные меры по привлечению клирика к ответственности, решается вопрос об объявлении в розыск.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В мае СБУ сообщила, что разоблачила на территории Изюмского района клирика УПЦ МП, который публично оправдывал войну и преступления оккупантов.

– Священников Житомирской епархии УПЦ МП задержали за разжигание религиозной розни. Им светит до пяти лет тюрьмы.