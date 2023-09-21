Призывает к физическому уничтожению украинского народа: СБУ сообщила о подозрении главе 'медиахолдинга ДНР'. Фото

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении главе "медиахолдинга ДНР" Роману Беседину. Он позиционирует себя одним из ключевых рупоров Кремля в оккупированном Донецке и публично призывает к физическому уничтожению украинского народа.

Об этом 21 сентября сообщила пресс-служба СБУ. Еще в 2018 году Беседин добровольно возглавил зарегистрированный в РФ "медиахолдинг" оккупантов, который объединяет все печатные издания захваченных территорий Донбасса.

По данным следствия, предатель входит в ближайшее окружение "главы ДНР" террориста Дениса Пушилина, лично способствовавшего его назначению в орган пропаганды.

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После начала масштабного вторжения Беседин одним из первых стал агитировать за "присоединение" оккупированного Донбасса к стране-агрессору.

В частности, предатель поручал подчиненным пропагандистам активно освещать "паспортизацию" населения и делать фейковые публикации о псевдореферендуме 2022 года.

Кроме того, Беседин через подконтрольные издания он распространял призывы к участию в псевдовыборах РФ в сентябре 2023 года, агитировал за марионеточных "кандидатов" Москвы и "информировал" о сфальсифицированных результатах "голосования".

Беседину инкриминируют сразу семь статей Уголовного кодекса Украины:

– ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

– ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

– ч. 1 ст. 111 (госизмена);

– ч. 1 и ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

– ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);

– ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации);

– ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Поскольку Беседин находится на временно оккупированной территории, меры по его привлечению к ответственности продолжаются.

Расследование велось при руководстве Офиса генерального прокурора, отметили в СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее на шоу пропагандистки Ольги Скабеевой заявили, что 300 крылатых ракет для Украины – это якобы "очень много". Один "экспертов" предположил, что российская ПВО не справится с такой нагрузкой.

– СБУ задержала в Бериславском районе Херсонщины семью коллаборантов, которая помогла оккупантам провести фейковый референдум в 2022 году. Женщины "работали" в "избиркоме" одного из поселков района.

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