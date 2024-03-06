Призвали к геноциду украинцев: в Украине сообщили о подозрении "рупорам Кремля" из Крыма. Фото

В Украине заочно объявили подозрения Сергее Веселовском и Сергее Юхине, которые организовали филиалы центральных рупоров Кремля на территории временно оккупированного Крыма. Коллаборанты позиционируют себя как политтехнологи и входят в окружение гауляйтера Сергея Аксенова.

Об этом 6 марта сообщил сайт Службы безопасности Украины. Веселовский и Юхин причастны к деятельности пропагандистских медиаресурсов: информагентства "Юго-восточный фронт" и онлайн-портала "Крым 24".

Пособники Кремля распространяют на полуострове российскую пропаганду, в которой оправдывают вооруженную агрессию РФ и отрицают военные преступления оккупантов.

Веселовскому и Юхину сообщено о подозрении по таким статьям Уголовного кодекса Украины:

– ⁠ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

– ⁠ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Действия Юхина дополнительно квалифицированы по ч. 2 ст. 442 УК (геноцид).

Офис генерального прокурора отметил в Telegram, что Веселовский работает ведущим авторской программы, которая транслируется на пропагандистском телеканале "Крым 24". Спикером в этой передаче был другой подозреваемый – Юхин, руководитель симферопольского центра "Русского единства", который к тому же позиционирует себя как блогер.

Последний заявлял, что украинцы якобы "угрожают мирной и стабильной жизни россиян и жителей оккупированных территорий, а потому заслуживают полного физического уничтожения".

По данным СБУ, оба фигуранта поддержали Россию еще во время захвата Крыма.

Тогда они под видом публичных деятелей участвовали в организации пророссийских массовых мероприятий на полуострове. Позже получили деньги от местной оккупационной "администрации" для создания информресурсов по распространению пропаганды.

"Поскольку фигуранты скрываются от правосудия на временно оккупированной территории Крыма, продолжаются комплексные меры по их привлечению к ответственности", – заявили в СБУ.

Как писал OBOZ.UA, ранее СБУ сообщила о подозрении российским генералам, причастным к военным преступлениям. Злоумышленники командовали авиаударами по многоэтажкам во время боев за Киев.

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