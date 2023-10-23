Призвал поддержать оккупантов: предатель Украины с Черкасщины, собиравший данные о стратегических объектах, получил пожизненное заключение

25-летний житель Херсонщины, бывший украинский военнослужащий, который с мая 2023 года под видом внутренне перемещенного лица проводил разведывательно-подрывную деятельности в пользу России, отсидит пожизненное. Агента страны-агрессора задержали том же месяце непосредственно во время видеосъемки объектов в городе Черкассы.

О наказании, которое для преступника избрал суд, 23 октября сообщила в Telegram пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины. По данным местного портала 18000.com.ua, имя осужденного – Виктор Грицев.

В СМИ заявили, что он во время оккупации своего региона добровольно перешел на сторону РФ и даже вступил в партию "ЛДПР", ячейка которой была открыта в Херсоне российскими захватчиками.

"Находясь в рядах этой партии, мужчина призывал местных жителей поддержать оккупантов и приходил на российские блокпосты, где предлагал свою помощь в войне против Украины", – написали журналисты. В связи с такой активностью, украинца заметили российские спецслужбы. Его завербовали, а впоследствии дали задание уехать в Черкасскую область, чтобы "шпионить" для ВС РФ.

Видео дня

В ОГПУ заявили, что бывший украинский военный поступил на службу в подразделение ГУ Генштаба страны-агрессора. Он слил врагу всю известную информацию о дислокации подразделений Вооруженных сил Украины.

В мае 2023-го мужчина выехал из временно оккупированного района через Россию на подконтрольную Украине территорию. Для конспирации двигался по предварительно согласованному маршруту под видом внутренне перемещенного лица.

Он собирал информацию о важных объектах, в том числе о критической инфраструктуре и предприятиях оборонно-промышленного комплекса. В мае того же года его поймали в Черкассах.

При публичном обвинении Черкасской областной прокуратуры житель Херсонщины признан виновным в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Российский агент приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее Служба безопасности Украины задержала в Харьковской области любителя "русского мира", который во время оккупации добровольно пошел на сотрудничество с врагом и получил руководящую должность. Коллаборантом оказался бывший инженер Купянского управления магистральных газопроводов.

– Также СБУ поймала "на горячем" агента ФСБ РФ, корректировавшего российские удары по Харькову. Предателем оказался работник фармацевтической компании.

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