Призывал молиться за российских военных: СБУ сообщила о подозрении одному из руководителей УПЦ МП. Фото

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении одному из глав УПЦ Московского патриархата, призывавшему помолиться за российских оккупантов. По данным СМИ, фигурантом является клирик Николай Данилевич.

Как сообщила пресс-служба СБУ 12 апреля, правоохранители задокументировали подрывную деятельность заместителя председателя синодального отдела внешних церковных связей УПЦ МП. Клирик оправдывал агрессию РФ и разжигал религиозную ненависть, заявили в спецслужбе.

После полномасштабного вторжения протоиерей публично, в собственном Telegram-канале, призвал к сотрудничеству с врагом, чтобы совместно "помолиться за здоровье и благополучие" российских военных, и распространял всевозможные прокремлевские нарративы.

По оперативным данным, клирик курировал разветвленную сеть епархий Московского патриархата за границей. Эти учреждения под прикрытием духовной опеки над украинскими переселенцами распространяют пропагандистские нарративы Кремля, сообщили в СБУ.

Таким образом, священник УПЦ МП пытался повлиять на сознание украинцев за рубежом и дискредитировать Украину в мире. Инициированные СБУ экспертизы подтвердили факты его информационно-взрывной деятельности, говорится в сообщении спецслужбы.

Кроме того, во время проведения обысков дома у клирика было найдено страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования РФ, что свидетельствует о его возможном российском гражданстве.

Также найдено свидетелство об обучении в дипломатической академии МИД РФ.

Священнику сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия в зависимости от расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений); ч. 2 ст. 436-2 (оправдание вооруженной злости РФ и глорификация её участников).

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения, фигуранту грозит до пяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Николай Данилевич активно выступал против призывов изменить название УПЦ МП на РПЦ в Украине. В частности, он назвал "рейдерством" такое предложение.

Глава СБУ Василий Малюк недавно заявил, что Служба безопасности не борется со священнослужителями, но имеет вопросы к тем, кто работает против нашей страны, "прикрывая рясой ФСБшные мундиры".

В частности, в марте правоохранители обезвредили агентурную сеть ФСБ, действовавшую "под прикрытием" УПЦ Московского патриархата. Было проведено более 20 обысков в разных регионах страны, в том числе в Киеве и области.

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