Привлекал бойцов к строительству своего поместья: суд избрал меру пресечения командующему силами территориальной обороны "Юг"

Командующему региональным управлением Сил территориальной обороны "Юг", который заставлял подчиненных строить ему частный дом, выбрана мера пресечения. Подозреваемому нужно внести 2 млн гривен залога.

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Такое решение принял Киевский районный суд Одессы. В Государственном бюро расследований 18 июня на официальном сайте сообщили, что прокуратура не согласна и готовит апелляцию. Сторона обвинения просила применить более строгую меру пресечения – содержания под стражей (на 60 дней) с правом залога в сумме 5 млн гривен.

Подозрение высокопоставленный военный получил 3 июня 2024 года от сотрудников ГБР и СБУ.

Следствие считает, что он привлек трех военнослужащих к строительству своего поместья еще в 2023-м. Они более года строили дом для начальника и одновременно получали доплаты за "исполнение боевых задач на передовой".

Подозрение касается превышения служебных полномочий, что причинило существенный ущерб в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Санкция этой статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Досудебное расследование и судебные процессы продолжаются.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Государственное бюро расследований задержало сына чиновника Винницкого объединенного городского ТЦК и СП, который требовал 20 тыс. долларов за оформление выезда за границу. За деньги он обещал местному жителю, что его отец подготовит для "схемы" пакет документов.

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