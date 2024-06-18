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Привлекал бойцов к строительству своего поместья: суд избрал меру пресечения командующему силами территориальной обороны "Юг"

Дарья Дурова
Расследования
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Одесский высокопоставленный военный должен внести залог

Командующему региональным управлением Сил территориальной обороны "Юг", который заставлял подчиненных строить ему частный дом, выбрана мера пресечения. Подозреваемому нужно внести 2 млн гривен залога.

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Такое решение принял Киевский районный суд Одессы. В Государственном бюро расследований 18 июня на официальном сайте сообщили, что прокуратура не согласна и готовит апелляцию. Сторона обвинения просила применить более строгую меру пресечения – содержания под стражей (на 60 дней) с правом залога в сумме 5 млн гривен.

Подозрение высокопоставленный военный получил 3 июня 2024 года от сотрудников ГБР и СБУ.

Следствие считает, что он привлек трех военнослужащих к строительству своего поместья еще в 2023-м. Они более года строили дом для начальника и одновременно получали доплаты за "исполнение боевых задач на передовой".

Особняк, который больше года военнослужащие строили командующему
За строительство дома начальнику бойцам выделяли боевые выплаты

Подозрение касается превышения служебных полномочий, что причинило существенный ущерб в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Санкция этой статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Досудебное расследование и судебные процессы продолжаются.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Государственное бюро расследований задержало сына чиновника Винницкого объединенного городского ТЦК и СП, который требовал 20 тыс. долларов за оформление выезда за границу. За деньги он обещал местному жителю, что его отец подготовит для "схемы" пакет документов.

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