На Одесщине разоблачили командующего, который привлек бойцов к строительству его особняка: им выделяли доплаты как за службу на передовой

В Одесской области командующий региональным управлением Сил территориальной обороны "Юг" заставлял подчиненных строить ему частный дом. За это им начисляли доплаты, как будто они находились на передовой.

Топ-чиновника на днях разоблачили работники Государственного бюро расследований совместно со Службой безопасности. В сети показали оперативное видео с проведения спецоперации.

На кадрах показана строительная площадка, на которой в разное время была зафиксирована работа мужчин, в том числе в армейской форме. Также ролик демонстрирует момент вручения военному чиновнику подозрения.

По данным ГБР, указанный командующий привлек троих военнослужащих к строительству своего особняка еще в 2023-м. Так они больше года возводили дом начальнику, а получали доплаты за выполнение боевых задач на фронте.

Высокопоставленному чиновнику из Сил ТрО "Юга" сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий, что причинило существенный ущерб в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Это предусматривает наказание в виде до 12 лет лишения свободы.

Пока еще решают, какую мера пресечения ему избрать. Процессуальное руководство осуществляет Одесская специализированная прокуратура в области обороны Южного региона.

В конце мая стало известно о разоблачении в Одесской области бухгалтера воинской части, который присвоил 4 млн грн, предназначенных для выплат бойцам. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZ.UA, экс-начальнику Одесского ТЦК Евгению Борисову избрали меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 140 млн грн. Он является подозреваемым по делу о легализации имущества, полученного преступным путем.

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