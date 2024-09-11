Присваивали дроны, предназначенные для ВСУ: в Тернопольской области разоблачили работников почты. Фото

Арестованы четыре жителя Тернопольщины, которые присваивали и продавали дроны для военных. Это работники почтового сервиса, в том числе и глава почтового отделения.

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Как сообщает Нацполиция, именно начальник отделения "известного почтового сервиса" вместе с товарищем организовали схему. Он также привлек к ней своих подчиненных.

"Фигуранты присваивали беспилотники, поступавшие в посылках и предназначенные для нужд защитников и защитниц Украины. После этого злоумышленники перепаковывали отправку, наполняя опустошенные коробки аналогичным по весу и габаритам барахлом. В дальнейшем дельцы продавали квадрокоптеры в интернете", – рассказали правоохранители.

Причем ворованные дроны злоумышленники не опасались отправлять прямо из своего отделения по месту работы. Деньги они получали на подконтрольные счета дропов и криптокошельки. Один из фигурантов даже оформился как ФЛП для получения таких платежей.

Всего, по подсчетам стражей порядка, фигуранты украли и перепродали не менее 26 отправлений для наших воинов, общей стоимостью почти 6 млн грн.

У злоумышленников было проведено 14 обысков по местам жительства, пребывания и в их транспортных средствах фигурантов на территории Львовской области и Киева. Изъято 15 мобильных телефонов, компьютерная техника, 25 банковских карт, документы и "черновые записи".

Криптокошельки и все активы фигурантов заблокировали, а суд избрал подозреваемым меры пресечения – личное обязательство и ночные домашние аресты. Продолжаются следственные действия по установлению местонахождения всех причастных к схеме лиц, добавили правоохранители.

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