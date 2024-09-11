Не хотела делиться имуществом при разводе: в Харьковской области предупредили убийство, которое заказала экс-следователь прокуратуры РФ. Фото

В Харькове полицейские задержали россиянку, заказавшую убийство своего бывшего мужа. Как выяснилось, она не хотела делиться имуществом при разводе.

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Об этом рассказали в Нацполиции. Как уточнил глава правоохранителей Харьковской области Владимир Тимошко, женщина "когда-то работала следователем в прокуратуре Алтайского края РФ и расследовала такие преступления".

"Работала в прокуратуре недоимперии, приехала в Украину, заказала убийство. Вот и все обычаи варваров", – отметил Тимошко.

Женщина нашла потенциального убийцу своего мужа среди недавно освободившихся из мест лишения свободы. За убийство обещала предоставить ему квартиру. Однако "потенциальный киллер" не собирался возвращаться за решетку, поэтому он обратился в полицию. Последняя сымитировала убийство и задержала женщину "на горячем".

Причем сначала женщина предложила "киллеру" сильно избить ее бывшего мужа – всего за 100 долларов. Она считала, что после избиения мужчина откажется от претензий на имущество.

"Мы документировали встречи "киллера" и заказчика во время проведения негласных следственных розыскных действий, проводили аудио- и видеоконтроль. На следующей встрече женщина уже передала копию паспорта, собственноручно написала адрес проживания ее бывшего, а также предложила убить его ножом", – рассказал начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов

Подтверждением о выполненном заказе должно было стать сообщение с фразой "Давай познакомимся".

По словам Тимошко, даже полицейских с большим опытом шокировало поведение злоумышленницы.

"Она обещала сотрудничать со следствием и всеми своими силами и знаниями помогать в поисках убийцы. Она ведь когда-то работала следователем в прокуратуре Алтайского края и расследовала такие преступления. Ей это не помогло. Она будет отвечать за подготовку заказного убийства своего мужа", – добавил правоохранитель.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Харьковской и Херсонской областях Служба безопасности Украины поймала еще двух коллаборантов, которые в начале полномасштабной войны сотрудничали с Российской Федерацией. На врага работали эксчиновник Купянского горсовета и агитатор из Херсона.

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