"Пришлось сопротивляться": в Одесском ТЦК прокомментировали конфликт между военными, полицейскими и гражданскими

После потасовки в Пересыпском районе Одессы областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки заверил, что его сотрудники не начинали конфликт. Руководство военкомата выяснит окончательные детали инцидента.

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Пресс-служба Одесского областного ТЦК и СП 30 августа в Facebook прокомментировала видео, которое начало распространяться в интернете 29-го числа. На камеру была зафиксирована толкотня с участием гражданских, а также сотрудников ТЦК и Нацполиции.

Военные рассказали, что проводили совместное патрулирование с полицейскими. Они подошли к группе гражданских лиц с законным требованием предоставить военно-учетные документы. Мужчины, употреблявшие алкогольные напитки, отреагировали агрессивно из-за отсутствия документов, начали перепалку и применили физическую силу.

"Правоохранителям и военным пришлось сопротивляться. Впоследствии на место происшествия был вызван дополнительный наряд полиции", – указала пресс-служба.

В военкомате заверили, что участники мобильных групп оповещения перед работой проходят тщательный инструктаж и не начинают конфликты первыми.

Агрессивное поведение гражданских лиц может быть квалифицировано как нарушение ст. 431-1 (оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угроза военнослужащему) и ст. 114-1 УК (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период).

В ТЦК призвали решать конфликты словами. "Не давайте врагу повод для информационных провокаций и не верьте на слово анонимным комментариям", – сказано в посте.

Напомним: согласно действующему законодательству, все военнообязанные должны иметь при себе военно-учетные документы (в бумажной или электронной форме) и предъявлять их по требованию полиции, военнослужащих ТЦК и СП или пограничников. Невыполнение законных требований уполномоченных органов влечет ответственность, определенную Законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета" № 3633-IX, вступившем в силу 18 мая 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее в Хаджибейском районе Одессы мужчина напал с пистолетом на работников ТЦК и СП, когда те хотели проверить военно-учетные данные. Злоумышленником уже занялась полиция.

– В Министерстве обороны недавно рассказали о планах превратить мобильное приложение Резерв+ в онлайн-версию территориальных центров комплектования. Еще больше услуг можно будет получить онлайн.

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