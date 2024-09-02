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Прикрывался поддельным удостоверением УБД: на Львовщине разоблачили псевдоволонтера, который присваивал гумомопомощь. Фото

Надежда Данищук
Расследования
2 минуты
1,7 т.
Прикрывался поддельным удостоверением УБД: на Львовщине разоблачили псевдоволонтера, который присваивал гумомопомощь. Фото

Правоохранители разоблачили 29-летнего жителя Львовской области, который для обогащения использовал поддельное удостоверение участника боевых действий. Благодаря ему он получал помощь в центрах для будто бы последующей передачи украинским военным на южное направление.

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Его задержали "на горячем" во время получения очередной помощи. Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции.

Как рассказали в Департаменте, поддельное удостоверение участника боевых действий позволяло злоумышленнику быстрее приобретать доверие среди представителей разных волонтерских организаций, оказывавших безвозмездную помощь нуждам военных подразделений.

Прикрывался поддельным удостоверением УБД: на Львовщине разоблачили псевдоволонтера, который присваивал гумомопомощь. Фото

Удостоверение УБД задержанный подделал сам на подставные данные, поскольку он находился в розыске полиции за совершение ряда имущественных преступлений.

Он представлялся волонтером, который якобы помогает с укомплектованием отдельным подразделениям ВСУ и получал на складах волонтерских центров Львовщины гуманитарную помощь – медицинские препараты, вещи первой необходимости и военную амуницию. Злоумышленник обязывался передать их в определенные воинские части и бригады, несущие службу в зоне боевых действий на Юге страны.

Однако никакая гуманитарная помощь от псевдоволонтера к указанным в обязательствах подразделениям ни разу не поступала. Полученные в гуманитарных хабах вещи мошенник просто продавал.

Его задержала полиция в феврале 2024 года в помещении одной из общественных организаций Львова, когда тот получал очередную партию бесплатной гуманитарной помощи — турникеты, кровоостанавливающие средства и окклюзионные наклейки.

Стоимость полученного в тот момент составила около 100 000 грн. В целом же задокументировано получение злоумышленником безвозмездной помощи более чем на 230 тысяч грн.

Мошенника приговорили к 2,5 годам лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители разоблачили жителя Ирпеня, который выдавал себя за волонтера и торговал гуманитарной помощью. Теперь ему грозит заключение на семь лет.

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