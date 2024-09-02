Прикрывался поддельным удостоверением УБД: на Львовщине разоблачили псевдоволонтера, который присваивал гумомопомощь. Фото

Правоохранители разоблачили 29-летнего жителя Львовской области, который для обогащения использовал поддельное удостоверение участника боевых действий. Благодаря ему он получал помощь в центрах для будто бы последующей передачи украинским военным на южное направление.

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Его задержали "на горячем" во время получения очередной помощи. Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции.

Как рассказали в Департаменте, поддельное удостоверение участника боевых действий позволяло злоумышленнику быстрее приобретать доверие среди представителей разных волонтерских организаций, оказывавших безвозмездную помощь нуждам военных подразделений.

Удостоверение УБД задержанный подделал сам на подставные данные, поскольку он находился в розыске полиции за совершение ряда имущественных преступлений.

Он представлялся волонтером, который якобы помогает с укомплектованием отдельным подразделениям ВСУ и получал на складах волонтерских центров Львовщины гуманитарную помощь – медицинские препараты, вещи первой необходимости и военную амуницию. Злоумышленник обязывался передать их в определенные воинские части и бригады, несущие службу в зоне боевых действий на Юге страны.

Однако никакая гуманитарная помощь от псевдоволонтера к указанным в обязательствах подразделениям ни разу не поступала. Полученные в гуманитарных хабах вещи мошенник просто продавал.

Его задержала полиция в феврале 2024 года в помещении одной из общественных организаций Львова, когда тот получал очередную партию бесплатной гуманитарной помощи — турникеты, кровоостанавливающие средства и окклюзионные наклейки.

Стоимость полученного в тот момент составила около 100 000 грн. В целом же задокументировано получение злоумышленником безвозмездной помощи более чем на 230 тысяч грн.

Мошенника приговорили к 2,5 годам лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители разоблачили жителя Ирпеня, который выдавал себя за волонтера и торговал гуманитарной помощью. Теперь ему грозит заключение на семь лет.