Пригожин был 'одержим' безопасностью своих авиаперелетов, но перед крушением кое-что изменилось: громкие детали и новое видео крушения самолета

Владелец российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин, о гибели которого в результате крушения самолета сообщили 23 августа, уделял огромное внимание безопасности своих перелетов. Он постоянно менял самолеты, а пилоты по приказу Пригожина максимально путали маршруты, а также в последний момент меняли точку назначения.

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Однако незадолго до катастрофы в результате требований и угроз со стороны государственных служб РФ олигарх вынужден был отказаться от таких мер предосторожности. Об этом сообщает российский Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Со ссылкой на неназванного собеседника, знакомого с привычками Пригожина, канал сообщил, что владелец ЧВК "Вагнер" был буквально "помешан" на конспирации. Поэтому во время перелетов по несколько раз менял самолеты и маршруты.

"Как сообщает источник, до недавнего времени Пригожин требовал от пилотов максимально путать маршруты. К примеру, в точку назначения он летел на одном самолете, возвращался уже на другом. В промежутке оба судна разлетались на разные закрытые аэропорты. А когда заказывал маршрут, например, в Жуковский, мог взять и без уведомления Росавиации полететь на запасной аэродром в Пулково. А другой борт, наоборот, отправить в Подмосковье. Так было даже после мятежа", – пишет ВЧК-ОГПУ.

Еще одним неизменным требованием Пригожина было уничтожение после каждого полета списка людей, находившихся на борту.

Однако незадолго до гибели от подобных мер предосторожности он вынужден был отказаться по настоянию российских властей.

"Недавно Росавиация и ряд других служб пригрозили большими проблемами МНТ-Аэро и категорически запретили самолетам Пригожина менять маршруты, а также требовали лететь, как планируется изначально", – отмечено в сообщении.

В то же время Пригожину запретили уничтожать списки пассажиров.

Тем временем в сети продолжают появляться видео с падающим бизнес-джетом Пригожина Embraer-135. Очередные кадры опубликовали жители населенного пункта Куженкино Бологовского района Тверской области.

А российские силовики до сих пор продолжают искать бортовые самописцы с разбившегося самолета.

"Есть подозрения, что их могли найти и забрать наёмники ЧВК Вагнер, которые наводнили округу после ЧП", – отмечает ВЧК-ОГПУ.

Напомним, вечером 23 августа в Бологовском районе Тверской области, в 15 километрах от авиабазы "Хотилово", упал частный бизнес-джет, связанный с ЧВК "Вагнер". На нем, как отметили в "Росавиации", должны были лететь владельцы "Вагнера" Пригожин, а также представители высшего руководства этой частной военной компании.

Все семь пассажиров борта, а также три члена экипажа погибли.

В течение некоторого времени уверенности в том, что Пригожин действительно был в самолете, не было, однако впоследствии стали появляться сообщения о его гибели. Позже в разведке США подтвердили, что Пригожин погиб.

Также очевидцы утверждали, что перед падением самолета слышали два взрыва, что дало толчок распространению версии о том, что борт был сбит российским ПВО. В пользу этой версии свидетельствовали также многочисленные отверстия на обломках самолета, характерные, как утверждают сторонники версии, для поражения воздушной цели средствами ПВО.

Впрочем, топовые российские пропагандисты, оправившись от первого шока, начали педалировать версию с "украинским следом" и якобы заложенной на борту взрывчаткой. Также они усиленно убеждают россиян, что Путину, которого заподозрили в показательной расправе с Пригожиным, его гибель была "совсем невыгодна".

В Институте изучения войны уверены, что российский диктатор Владимир Путин почти наверняка приказал сбить самолет, принадлежащий группе "Вагнер". Аналитики считают, что так российский диктатор отомстил за унижение из-за вооруженного мятежа "вагнеровцев" 23-24 июня. Именно поэтому ликвидация Пригожина и командиров "Вагнера" была максимально демонстративной.

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