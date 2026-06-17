Пригласил к себе посмотреть на кота: в Одессе вынесли приговор мужчине, который изнасиловал и убил 7-летнюю девочку
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В Одессе насильника и убийцу ребенка приговорили к пожизненному лишению свободы после жесткого преступления, совершенного в июне 2025 года. Тогда фигурант дела изнасиловал и убил 7-летнюю девочку.
Маньяк заранее продумал преступные действия и пытался скрыть следы своих зверств. Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.
Заранее продуманное преступление
По информации правоохранителей, действия извращенца не были импульсивными. Обвиняемый системно выстраивал доверительные отношения с ребенком, что свидетельствует о заранее продуманном характере преступных действий.
Вина изверга в совершении особо тяжкого преступления подтверждается свидетельскими показаниями, материалами осмотров, выводами экспертиз и другими собранными доказательствами. В совокупности они формируют целостную картину происшествия.
Судебный процесс продолжался в течение года. Обвиняемый свою вину признал частично, и утверждал, что изнасилования он не помнит. В то же время прокуроры в суде полностью доказали, что мужчина планировал, выстраивал доверие, использовал возраст, жизненную неопытность потерпевшей и манипулировал ее страхом.
Хронология событий
Следователи установили, что в день совершения преступления в июне 2025 года обвиняемый употреблял каннабис. На улице он увидел соседскую девочку, катавшуюся на самокате.
Соседские дети знали преступника, он сам налаживал контакт с несовершеннолетними, говорил о кошках, снимал контент о своем коте и показывал детям.
Также сообщается, что маньяк имел стабильную работу, общение, вел канал в TikTok. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила, что обвиняемый способен в полной мере отдавать себе отчет в своих действиях.
В течение месяца злоумышленник регулярно катал девочку и ее брата на велосипеде и угощал их сладостями. В вечер преступления под предлогом посмотреть на кота мужчина пригласил доверчивого ребенка к себе в квартиру.
Там изверг воспользовался ее беспомощностью: накрыл голову одеялом, изнасиловал и задушил. На следующий день замотал тело в пищевую пленку и спрятал в сумку. Далее поместил в большую картонную коробку, спрятав под пустыми стеклянными бутылками, которые при транспортировке создавали шум. Вызвал такси, указав при заказе необходимость свободного багажного отделения для перевозки больших коробок. Дальше спрятал коробку в небольшом подвале возле другого дома.
В результате дело о жестоком убийстве и изнасиловании ребенка завершилось пожизненным лишением свободы. Прокурор Андрей Сваток отметил, что только максимальная мера наказания может гарантировать, что такие лица не выйдут на свободу и не совершат преступления повторно.
Напомним, на Харьковщине суд назначил пожизненное лишение свободы мужчине, который признан виновным в систематическом сексуальном насилии в отношении его 11-летней падчерицы. Прокуроры доказали шесть эпизодов преступления, которые продолжались в течение восьми месяцев.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Киеве суд вынес приговор мужчине, который напоил, а затем изнасиловал двух подростков. Преступление было совершено в марте 2025 года в Деснянском районе города.
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