Превышение пределов самозащиты: 20-летнего закарпатца осудили за убийство на свалке возле Ивано-Франковска

На Прикарпатье 20-летнего мужчину осудили за убийство на свалке возле Ивано-Франковска. Он обвиняется в том, что превысил пределы необходимой обороны и смертельно ранил своего знакомого.

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Об этом говорится в решении районного суда города Тысменица. Трагедия произошла в декабре 2022 года. Сам осужденный является уроженцем Закарпатья. Летом того же года он вместе с матерью приехал в село Рыбное Ямницкой ТГ на территорию свалки.

Там он познакомился с мужчиной, с которым начал поддерживать дружеские отношения и через некоторое время решили совместно проживать в одном из самодельных домов и вести совместный быт.

"24 декабря 2022 года на территории полигона твердых бытовых отходов в селе Рыбное Ямницкой территориальной общины возник конфликт между двумя мужчинами, которые совместно проживали в самодельном жилом помещении на территории свалки. Спор начался из-за того, что один из участников хотел навестить свою мать, а другой был против этого", – говорится в документе.

Отмечается, что словесный конфликт перерос в драку, во время которой один из мужчин взял кухонный нож и начал угрожать им. Обвиняемый, защищаясь от угроз, выхватил у нападавшего нож и нанес удар в грудь. Потерпевший скончался от кровотечения. После этого обвиняемый сбежал.

Когда его задержала полиция, мужчина признал, что действительно его действия привели к смерти знакомого, но умысла на убийство у него не было, никакого мотива мести он также не имел.

"Он лишь пытался спасти свою жизнь, очень испугался, поскольку впервые находился в такой ситуации. В содеянном раскаялся", – говорится в сообщении суда.

Мужчине грозило 15 лет по статье "Умышленное убийство". Впрочем, по решению суда, молодой человек получил два года тюрьмы по статье 118 УК Украины "Убийство при превышении пределов необходимой обороны".

Напомним, что в понедельник, 30 июня, в одной из квартир многоэтажки Житомира обнаружили тела двух женщин. По подозрению в убийстве задержали 45-летнего местного жителя. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в Бельгии после пожара в квартире, где жила семья из Украины, нашли тела 46-летней женщины и ее 6-летней дочери с ножевыми ранениями. В их убийстве признался 16-летний сын погибшей. Подросток нанес ножевые ранения матери и младшей сестре, после чего поджег квартиру в доме, где они жили. Муж женщины и папа девочки – военнослужащий, который воюет на фронте в Украине.

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