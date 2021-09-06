В Вене на заседании Постоянного совета ОБСЕ Российская Федерация озвучила решение президента РФ не поддерживать продление мандата Миссии наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска через государственную украинско-российскую границу "Гуково" и "Донецк" после 30 сентября 2021 года. Что на самом деле стоит за этим решением?

Причиной такого решения россияне назвали то, что "присутствие наблюдателей миссии используется для пропагандистских антироссийских нападений". Это слова Постоянного представителя России при ОБСЕ Александра Лукашевича.

По его же заявлению это решение пересмотру не подлежит, то есть, уже с 1 октября Россия без каких-либо свидетелей сможет перебрасывать на оккупированные украинские территории Донецкой и Луганской областей какое угодно количество вооружения, боевой техники и личного состава.

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На этом и сделало акцент МИД Украины, комментируя российское заявление о продлении мандата миссии наблюдателей ОБСЕ. "Такое решение РФ является свидетельством ее планов продолжать и увеличивать поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на временно оккупированную территорию Украины в Донецкой и Луганской областях, что может привести к дальнейшей эскалации в зоне российско-украинского вооруженного конфликта", - указано в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

Украинский МИД заявляет, что обеспечение прозрачности на российско-украинской границе является неотъемлемой предпосылкой разрешения российско-украинского вооруженного конфликта. Такого же мнения придерживаются и большинство государств-участников ОБСЕ, в частности, Соединенные Штаты. Временный поверенный в делах США в ОБСЕ Кортни Остриан во время заседания Постоянного совета Организации в Вене выразила обеспокоенность, что Россия отказалась продлить действие мандата миссии ОБСЕ "... несмотря на четкое убеждение государств-участников ОБСЕ в том, что наблюдательная миссия на пунктах пропуска играет важную роль в укреплении доверия и обеспечении прозрачности".

В мае этого года Россия уже помешала продлению мандата миссии на стандартный 4-месячный период, сократив его только до двух месяцев. Последний раз мандат был продлен 22 июля 2021, он действует до 30 сентября 2021 года.

В мае Кортни Остриан призвала россиян не блокировать стандартное 4-месячное продления мандата Наблюдательной миссии ОБСЕ.Теперь она подчеркнула, что Россия в очередной раз нарушает свои обязательства, ведь в 2014 году РФ подписывала Минский протокол с гарантией "постоянного мониторинга на российско-украинской государственной границе и верификации со стороны ОБСЕ". То есть, Россия откровенно демонстрирует, что далее не намерен придерживаться Минских договоренностей.

Американский дипломат отметила, что наблюдательная миссия важна прежде всего для получения объективной информации о пересечении неподконтрольной Украины части украинского-российской границы, хотя она работает только в двух пограничных пунктах пропуска.

Такое продление работы миссии (всего два месяца – авт.), по словам Остриан, "ограниченным в масштабах и значительно меньше, чем оптимальное для обеспечения ее полных оперативных возможностей и эффективности". "Однако поддержка Миссии даже на этой основе сохраняет возможность усиления ее деятельности в интересах всех заинтересованных сторон", – отметила временный поверенный в делах США в ОБСЕ. Однако данный шаг РФ в очередной раз демонстрирует, что "поддержка положительных отношений с соседями не является приоритетом для России".

Сегодня в урегулировании украинско-российского конфликта на Донбассе задействованы две миссии ОБСЕ. Первая из них - это Специальная Мониторинговая Миссия (СММ ОБСЕ) – невооруженная гражданская миссия, которая постоянно работает во всех регионах Украины. Основные задачи – объективно наблюдать и отчитываться о ситуации в стране, способствовать диалогу между всеми сторонами конфликта.

Вообще СММ ОБСЕ – это так называемая "полевая" миссия, которые Организация разворачивает в зонах конфликтов. ОБСЕ в Украине находилась еще с ноября 1994 года. Тогда это была просто "мониторинго-консультационная" Миссия ОБСЕ вроде таких, которые существуют и в других странах бывшего соцлагеря. Она была создана для поддержки экспертов по конституционным и экономическим вопросам в Украине, мониторинга ситуации в Крыму.

С июня 1999 Миссия был переформатирована в Координатора проектов ОБСЕ в Украине, что действует и сейчас, оказывая поддержку реформам, которые благодаря ОБСЕ воплощают у нас (конституционная, правовая, судебная реформы, борьба с киберпреступностью и торговлей людьми; разминирование и демократический контроль над сектором безопасности, безопасность границ, свобода СМИ; выборы; должное управления; гендерное равенство).

В марте 2014-го года, когда в Украине и, в частности, в Крыму началось российское вторжение, ОБСЕ вводит "полевую наблюдательную миссию", которая получила название Специальная Мониторинговая Миссия – СММ ОБСЕ. Мир и стабильность в Украине оказались под угрозой. ОБСЕ решила предоставить нам поддержку.

Обращение украинского правительства о необходимости отправить к нам специальную наблюдательную миссию поддержали все 57 государств-участников ОБСЕ. 21 марта 2014 она начала работу.

Сегодня команды наблюдателей работают в 10 крупнейших городах страны. Миссия имеет несколько представительств и передовых патрульных баз на Донбассе (сейчас около 700 наблюдателей). СММ ОБСЕ состоит из более чем 750 гражданских невооруженных представителей более 40 государств-участников Организации. Там работает почти 400 сотрудников из Украины (переводчики, советники, админперсонал).

Ситуацию на Донбассе мониторят автопатрули с обеих сторон линии разграничения. Миссия имеет беспилотные летательные аппараты, а на опасных и беспокойных участках этой линии установлены видеокамеры, которые фиксируют нарушения режима прекращения огня. Наблюдатели ежедневно предоставляют отчеты, из которых международное сообщество получает оперативную информацию о ситуации на Донбассе и в стране в целом. В таких отчетах указывают не только нарушение режима прекращения огня, но и ситуацию в прилегающих к линии разграничения районах, КПВВ, на участках разведения войск. Также фиксируют вооружение, размещенное с нарушением соответствующих линий отвода.

В зоне конфликта сегодня существует еще одна миссия ОБСЕ, о которой не так широко рассказывают СМИ, но она играет очень важную роль в урегулировании ситуации на Донбассе. Это миссия наблюдателей на российских пограничных пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк". Именно ее россияне сегодня пытаются ликвидировать, отказываясь продлить мандат.

В июле 2014-го, выполняя Берлинскую совместную декларацию министров иностранных дел ФРГ, Франции, РФ и Украины, Постоянный Совет ОБСЕ решил разместить Наблюдательный миссию на двух КПП - "Донецк" и "Гуково". Еще тогда в июле 2014-го Россия пыталась решение заблокировать, однако впоследствии пошла на уступки и предоставила соответствующее приглашение на размещение миссии (без соответствующего приглашения со стороны страны-хозяйки миссия ОБСЕ не имеет права работать – авт.). Причиной такой "лояльности" стала катастрофа Боинга рейса МН-17, в сбитии которого был российский след.

Тогдашний председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтер, комментируя ситуацию, которая сложилась в то время на неконтролируемой участке российско-украинской границы и рассказывая о предстоящей миссии, отметил, что для эффективной защиты границ Украины необходимы дальнейшие и более широкие меры, которые должны принять соответствующие компетентные органы. "Надежный контроль границ – это главный элемент в комплексе мер, нацеленных на возвращение стабильности в Украине. Новая Миссия ОБСЕ будет наблюдать и отчитываться о ситуации на российских КПП "Донецк" и "Гуково", а также о перемещении на российско-украинской границе", – сказал Буркхальтер.

Миссия начала свою работу с 29 июля 2014 года. Изначально планировалось размещение 16 наблюдателей на срок до трех месяцев. Затем этот период постоянно продлевали каждые четыре месяца. В мае 2021 Россия заявила, что на следующем заседании в июля 2021 г. году она продлит мандат миссии только на два месяца, а дальше ОБСЕ должно ее свернуть.

Сейчас в миссии на КПП "Донецк" и "Гуково" работает команда в составе 22 наблюдателей. Административная поддержка предоставляется со стороны сотрудника в Вене. Штаб-офис миссии расположен в городе Каменск-Шахтинский в России.

Наблюдатели Миссии осуществляют круглосуточный мониторинг ситуации только на пропускных пунктах (ПП). О результатах мониторинга составляют недельный отчет, в котором отмечается ситуация на этих ПП, количество техники и лиц, пересекающих границу, а также грузовые и пассажирские перевозки. Кроме того, наблюдатели фиксируют количество человек в военной форме, которые пересекают в обе стороны границу. Даже присутствовали при въезде в Украину российских гуманитарных конвоев, когда они шли через "Донецк" или "Гуково".

Конечно, два десятка наблюдателей на двух автомобильных ЧП не могут реально знать, что же действительно происходит на всем неконтролируемом участке границы длиной 410 км, где есть более десяти различных "пунктов пересечения", среди которых несколько международных и несколько местных для жителей приграничных районов. Вообще, на неконтролируемом Украиной участке по желанию можно пересечь такой "госграницу" в любом месте.

Железнодорожный транспорт, следующий в обе стороны вблизи ПП "Гуково" команды наблюдателей вообще фиксируют" на слух ", так как не имеют права находиться возле железной дороги, которая проходит всего в 150 метрах от пропускного пункта. Но даже такое довольно ограниченное пребывание здесь на границе миссии ОБСЕ очень важно. Само присутствие международных наблюдателей несколько сдерживает Россию от открытоой переброски техники и войск на временно оккупированные территории Донбасса, по крайней мере, через эти два пропускных пункта.

В свое время, предлагая пути мирного урегулирования на Донбассе, Украина выступала с инициативой к мировому сообществу о расширении функций этой миссии. Предложения были в рамках Минских соглашений и касались непосредственно мирных шагов и России, и Украины.

В частности, миссии ОБСЕ на ПП "Гуково" и "Донецк" необходимо было позволить расширить зону деятельности на всю неконтролируемую участок Украина-российской границы, увеличить состав наблюдателей и дать им функцию мониторинга совместно с пограничниками Украины. Это прямое выполнение двух пунктов Минских договоренностей – постоянный мониторинг за ситуацией и контроль за участком границы. Однако за более чем семь лет конфликта Россия не сделала никаких шагов навстречу.

Зато эта небольшая по составу и функциям Миссия ОБСЕ на ПП "Гуково" и "Донецк" вписала свои заметные страницы в историю российско-украинской войны, и Украина благодарна за это представителям ОБСЕ.

Еще в начале деятельности Миссии состоялись события, которые можно назвать трагическими для украинской армии, но международные наблюдатели ОБСЕ действовали как настоящие миротворцы в зонах конфликта, спасая десятки и сотни жизней.

Рапорт наблюдателей от 4 августа рассказывает, что тогда произошло вблизи КПП "Гуково" в России:

"1 – 2 августа к наблюдателям миссии ОБСЕ позвонили офицеры 72-й механизированной бригады ВС Украины, которые утверждали, что около 600 украинских военнослужащих оказались в окружении сепаратистов без боеприпасов, топлива и продовольствия. По словам офицеров, переговоры с сепаратистами о том, чтобы открыть коридор для отступления, были безуспешными. Офицеры попросили наблюдателей ОБСЕ способствовать переходу на территорию РФ через КПП и обратились к своему руководству в Министерстве обороны Украины, чтобы те согласились на этот вариант. Наблюдатели ОБСЕ передали просьбу украинских военнослужащих о безопасном пересечении границы через КПП органам власти РФ и получили согласие", – говорится в этом рапорте.

"2 августа в 22:00 двенадцать военнослужащих из 72-й бригады пересекли границу через КПП "Гуково". Затем они были направлены в транзитное помещение.

3 августа командир двенадцати военнослужащих связался с и.о. главного наблюдателя ОБСЕ; они имели возможность пообщаться в течение часа на КПП "Гуково". У командира было единственная просьба: как можно скорее вернуться со своими подчиненными в Украину через безопасный пограничный пункт пропуска. РФ организовала транспортировку двенадцати военнослужащих, которые пересекли границу назад в Украину в ночь с 3 на 4 августа. Наблюдатели ОБСЕ получили подтверждение о пересечении группой границы в Украину от командира по телефону.

3 августа поздно вечером командир 72-й бригады вернулся, чтобы вновь встретиться с наблюдателями ОБСЕ на пограничном пункте "Гуково". Встреча состоялась в присутствии пограничного командира КПП "Гуково". Наблюдатели ОБСЕ обсудили условия перехода большей группы военных на территорию РФ из Украины и согласовали их с командиром пропускного пункта.

4 августа с 00:45 до 10:20 в общем 437 военнослужащих (в т. ч. 147 пограничников) перешли на территорию РФ хорошо организованными эшелонами из 100 человек. Они были размещены в транзитном помещении. Раненым военнослужащим оказали первую помощь и отправили на машине скорой помощи в больницу.

4 августа в 6:00, в то время, как украинские военнослужащие все еще пересекали границу на территорию РФ, наблюдатели ОБСЕ слышали взрывы и стрельбу из оружия различных калибров и видели обильный черный дым с места, где раньше располагалась позиция 72-й бригады на территории Украины. С 6:00 и в течение всего дня 4 августа (до 15:00, когда команда наблюдателей ОБСЕ покинула КПП после непрерывного пребывания на месте в течение 35 часов) время от времени было слышно и видно интенсивную стрельбу и взрывы снарядов.

4 августа в 15:00 наблюдатели ОБСЕ встретились с командующим КПП "Гуково" и региональным пограничным командиром. Наблюдатели узнали о транспортировке военнослужащих из РФ в Украину и узнали, что 192 уже были в пути в Украину на автобусе, а остальные уедут следующим автобусом. Миссия наблюдателей ОБСЕ также поинтересовалась, были ли запросы о предоставлении убежища; никаких запросов об этом не было зафиксировано. Связь по мобильному телефону с командиром 72-й бригады и пограничным командиром для подтверждения этой информации была невозможна "...

Это лишь сухая информация из рапорта наблюдателей ОБСЕ, при содействии которых и под их личные гарантии спасены несколько бойцов 72-й ОМБр и украинских пограничников. В том, что перейдя на территорию РФ, наши ребята не попали в плен, стоит благодарить наблюдателей ОБСЕ. Россияне вполне могли задержать их как нарушителей границы или иным способом, и использовать для обмена заложников и давления на Украину. Но международные наблюдатели действовали как настоящие миротворцы, демонстрируя поступками свою необходимость во время этого конфликта.

Осознавая, что эта Миссия ОБСЕ, которая фактически находится на российской территории, фиксирует именно российские преступления против Украины, Москва уже некоторое время пытается ее избавиться. Нынешнее российское заявление в Вене о "непродлении" мандата Миссии украинское внешнеполитическое ведомство считает "деструктивной позицией Российской Федерации и рассматривает ее в контексте других действий Москвы, направленных на блокирование прогресса в рамках международных политико-дипломатических усилий по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта. Это сознательный саботаж имплементации Минских договоренностей, в частности, пункта 4 Минского протокола от 5 сентября 2014 года, который предусматривает обеспечение постоянно действующего мониторинга и верификации со стороны ОБСЕ государственной границы между Украиной и Россией", - отмечается в заявлении МИД Украины о намерении России не продлевать мандат Миссии наблюдателей ОБСЕ.

Однако в своих заявлениях российские дипломаты и политики говорят, что Украина "искусственно" связывает информацию от Миссии ОБСЕ и выполнение Минских договоренностей, где о данной деятельности Организации вообще речь не идет. По словам Постоянного представителя России при ОБСЕ Александра Лукашевича, Миссиюя в свое время пригласила Россия еще до появления "Минска", поэтому сейчас она считает, что: "Российская Федерация не видит оснований для продления мандата Группы после его истечения 30 сентября 2021 года. И это решение пересмотру не подлежит"...

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