Преступление с отголоском России: в Сумах на Аллее Славы неизвестные вырезали вражеский символ 'Z'

На площади Независимости в Сумах неизвестные порезали баннер с фотографиями погибших украинских Героев. Повреждения в форме буквы "Z" на полотне обнаружили на Аллее Славы 10 июня.

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Правоохранители уже устанавливают обстоятельства инцидента и время его совершения. Поиск лица, причастного к акту вандализма, по состоянию на вечер вторника продолжался, сообщил начальник областной военной администрации Олег Григоров на своем Telegram-канале.

Чиновник заверил: "Мы не позволим попирать память наших Героев".

Он напомнил, что символ "Z" – это знак российской агрессии, поэтому вандалы совершили "преступление с отголоском РФ" и прямое надругательство над памятью о воинах, которые боролись за свободу Украины.

Председатель ОВА обратился к руководству ГУ Нацполиции в Сумской области с просьбой максимально оперативно найти виновного и привлечь к ответственности. Также он поручил как можно быстрее восстановить поврежденный баннер.

"Каждый такой случай – это боль для всего общества. Но в то же время – это еще и повод сплотиться и еще крепче стоять за свою страну, за правду и за тех, кто отдал за нее жизнь", – заявил Григоров.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Киеве правоохранители задержали киевлянку, которая совершала хулиганские действия на Аллее Героев. Она пыталась разбросать цветы и успела повредить несколько фото погибших защитников, установленных на клумбе. 33-летняя местная жительница, как сообщили полицейские, "находилась в неадекватном состоянии" и не смогла объяснить свой поступок.

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